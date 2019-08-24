Буре отреагировал на дисквалификацию Кузнецова за кокаин

Москва, 24 августа. Заслуженный мастер спорта СССР Павел Буре прокомментировал СМИ ситуацию с российским хоккеистом, форвардом сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги Евгением Кузнецовым, которого Международная федерация хоккея дисквалифицировала за употребление кокаина до 2023 года.

Буре рассказал, что в настоящее время по ситуации с Кузнецовым проводятся разбирательства, но он искренне надеется, что произошедшее — ошибка, и в результате хоккеиста оправдают, сообщает «Экономика сегодня».

«Насколько я знаю, пока идет разбирательство. Будем надеяться, что по его итогам выяснится, что это не так. И будем поддерживать своего игрока. Я всех нюансов не знаю, но остается только надеяться на лучшее», — поделился бывший игрок НХЛ.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Буре выразил надежду, что в ближайшие четыре года можно будет видеть Кузнецова в игре за «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, что ранее нападающий сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что в организме 27-летнего россиянина были найдены следы кокаина. Наркотическое вещество было обнаружено в допинг-пробе спортсмена, взятой в мае 2019 года во время чемпионата мира по хоккею, который проходил в Словакии.