Крупнейший грузоперевозчик из Франции отказался от использования Севморпути

Париж, 24 августа. Крупнейший во Франции морской контейнерный перевозчик CMA CGM заявил об отказе использования Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике по экологическим соображениям.

Заявление об этом сделал глава транспортной компании Родольф Сааде в ходе встречи в Елисейском дворце президента Франции Эммануэля Макрона с французскими бизнесменами, передает ТАСС.

Известно, что встреча была посвящена предстоящему саммиту, который пройдет в Биаррице 24-26 августа. Отмечается, что на саммите будут рассмотрены и вопросы о защите экологии планеты.

Согласно заявлению, решение отказаться от Северного морского пути компания приняла «исходя из ее осознанного курса на защиту окружающей среды и мирового биоразнообразия». Отмечается, что это решение принято вопреки крупным конкурентным преимуществам, которые Северный морской путь представляет для транспортных компаний.

Также сообщается, что девять французских компаний морских перевозок (включая CMA CGM) в ходе встречи взяли на себя ряд обязательств в сфере защиты экологии планеты.

Кроме того, стало известно, что сама CMA CGM не только отказалась от использования Северного морского пути, но и ведет работы над использованием новых, экологически безопасных источников энергии для своих судов. Например, разрабатываемые компанией крупнотоннажные суда новой серии будут использовать в своих силовых установках только сжиженный природный газ.