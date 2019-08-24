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Крупнейший грузоперевозчик из Франции отказался от использования Севморпути

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Французская транспортная компания отказалась от использования Северного морского пути ради экологии

Париж, 24 августа. Крупнейший во Франции морской контейнерный перевозчик CMA CGM заявил об отказе использования Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике по экологическим соображениям. 

Заявление об этом сделал глава транспортной компании Родольф Сааде в ходе встречи в Елисейском дворце президента Франции Эммануэля Макрона с французскими бизнесменами, передает ТАСС.

Известно, что встреча была посвящена предстоящему саммиту, который пройдет в Биаррице 24-26 августа. Отмечается, что на саммите будут рассмотрены и вопросы о защите экологии планеты. 

Согласно заявлению, решение отказаться  от Северного морского пути компания приняла «исходя из ее осознанного курса на защиту окружающей среды и мирового биоразнообразия». Отмечается, что это решение принято вопреки крупным конкурентным преимуществам, которые Северный морской путь представляет для транспортных компаний.  

Также сообщается, что девять французских компаний морских перевозок (включая CMA CGM) в ходе встречи взяли на себя ряд обязательств в сфере защиты экологии планеты.

Кроме того, стало известно, что сама CMA CGM не только отказалась от использования Северного морского пути, но и ведет работы над использованием новых, экологически безопасных источников энергии для своих судов. Например, разрабатываемые компанией крупнотоннажные суда новой серии будут использовать в своих силовых установках только сжиженный природный газ.

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Источник: ТАСС
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