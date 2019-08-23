Володин призвал обсудить размещение ракет США на заседании ПАСЕ и Европарламента

Москва, 23 августа. Европарламенту и ПАСЕ необходимо оперативно обсудить риски, связанные с размещением американских ракет в странах Европы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Председатель нижней палаты парламента прокомментировал испытания США новой крылатой ракеты дальностью свыше 500 километров, а также заявление российского лидера Владимира Путина. Президент России на совещании с постоянными членами Совбеза отметил, что РФ никогда не хотела гонки вооружений и не даст себя втянуть в нее. Он поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы, создаваемой выходом США из соглашений об ограничении вооружения, и принять симметричный ответ.

По мнению Вячеслава Володина, поведение Штатов подтверждает, что США нарушили Договор о РСМД и преднамеренно вышли из соглашения, умышленно обвинив Россию в якобы несоблюдении условий договора.

«Провоцируя мир на новую гонку вооружений, США остаются верны своей идее сверхпревосходства и полной безнаказанности», — сказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что Россия не станет бездействовать в подобной ситуации.

«Решение президента России Владимира Владимировича Путина подготовить симметричный ответ полностью отвечает задаче обеспечения безопасности наших граждан и нашей страны», — заявил спикер Госдумы.

Парламентам европейских стран стоит обсудить последствия размещения на их территории американских ракет, считает Володин. Депутат отметил, что государства Европы будут вынуждены принять на себя ответный ядерный удар — такую роль им отвела Америка. Председатель нижней палаты парламента заявил, что в случае размещения ракет в Польше и Румынии Европа потеряет наработки по вопросам глобальной безопасности за несколько десятков лет.

«Российская Федерация, защищая своих граждан, обеспечивая безопасность государства, вынуждена — так как Америка не оставила другого выбора — нацелить российские ракеты на военные базы с американскими ракетами, расположенные на территории европейских стран», — сказал Володин.

Спикер Госдумы уточнил, что избежать такого развития событий возможно, но многое зависит от коллег из парламентов Европы. Он призвал обсудить размещение ракет США на заседании ПАСЕ и Европарламента.