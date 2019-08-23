Три человека погибли во время камнепада в Дагестане

Махачкала, 23 августа. Три человека погибли во время камнепада в Республике Дагестан. Как сообщает источник Федерального агентства новостей, в результате страшного происшествия еще один пострадавший находится в коме.

Трое человек, включая одного ребенка, погибли в результате каменной лавины в Республике Дагестан. Сообщается, что камнепад начался в двух километрах от села Сильди местного Цумадинского района. Семья из четырех человек возвращалась с поля после сбора черники на машине, которую снесло с дороги обрушившимися камнями. В итоге, автомобиль упал в обрыв.

Известно, что 37-летний отец, 36-летняя мать, а также 10-летний ребенок погибли на месте каменного обвала. Один из пассажиров автомобиля, второй сын из этой семьи, сумел выжить и сейчас находится в состоянии комы. Мальчика 15 лет госпитализировали сразу же с места трагедии.