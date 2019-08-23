Площадь в Донецке назовут в честь Захарченко

Донецк, 23 августа. Площадь, расположенная перед Домом правительства в Донецке, получит имя первого главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Как передает «Комсомольская правда — Донецк», также планируется открыть музей первого главы Донецкой Народной Республики и мемориальный комплекс на месте гибели Александра Захарченко.

Напомним, Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате теракта в Донецке. В момент, когда глава ДНР вошел в здание кафе «Сепар», прогремел взрыв. Захарченко получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. В результате теракта также погиб один из его телохранителей. Еще 11 человек пострадали.

В июне 2019 года министерство внутренних дел ДНР сообщило имена сотрудников СБУ, которые были причастны к убийству Александра Захарченко и командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова, известного по позывному «Моторола».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота в Киеве. В ответ на это киевские силовики начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против ДНР и ЛНР. По информации ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек.