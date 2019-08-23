Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана в Москве 27 августа

Москва, 23 августа. Президент РФ Владимир Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 27 августа во время его визита в Москву. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера положительно ответил на вопрос журналистов о том, планируются ли у Путина переговоры с иностранным гостем в этот день.

«Да», — подтвердил он.

О планах Эрдогана посетить Москву сообщила ранее пресс-служба главы Турции. Согласно представленным данным, лидер страны приедет в Россию с однодневным визитом.

В пятницу президенты провели телефонные переговоры, главной темой которых стала ситуация в сирийском Идлибе. Лидеры двух стран договорились активизировать усилия для ликвидации исходящей из зоны деэскалации Идлиб террористической угрозы. Кроме того, стороны обсудили вопросы сирийского урегулирования, включая проводимую работу по созданию и запуску конституционного комитета.

Накануне Песков заявил, что в Анкаре идет подготовка к проведению саммита по Сирии с участием России, Турции и Ирана. По его словам, дата встречи будет объявлена позже. Первоначально трехсторонний саммит планировали провести 11 сентября, однако событие решили перенести.

Россия тем не менее подтвердила, что будет и дальше взаимодействовать с Турцией по сирийской провинции Идлиб в рамках меморандума от 17 сентября прошлого года. Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года.