Михалков поделился подробностями о перенесенной операции

Москва, 23 августа. При замене сустава врачи занесли Никите Михалкову инфекцию. Об этом режиссер рассказал участникам фестиваля «Таврида» в Крыму.

На фестиваль творческих сообществ «Таврида», который проходит на полуострове, гений российского кинематографа пришел на костылях. Несмотря на травму, в рамках фестиваля Михалков провел для участников мастер-класс.

Общаясь с аудиторией он заявил, что «вообще-то с переломом приехал», а также рассказал о том, что в ходе замены сустава ему занесли инфекцию, сообщает «КП».

Этот перелом у Михалкова — последствия старой травмы, которая стала давать о себе знать спустя годы.

Осенью 2018 года режиссер перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Но оказалось, что операция принесла только временное облегчение.

Выяснилось, что артисту занесли инфекцию, а вдобавок к ней в кости образовалась трещина. Таким образом, меньше, чем за год, режиссер перенес семь операций и провел под наркозом почти 40 часов.

Общаясь с участниками фестиваля, Михалков поделился творческими планами. По словам режиссера, в конце декабря-начале января он приступит к съемкам новой картины «Шоколадный револьвер» по сценарию братьев Пресняковых. Выход фильма Михалков запланировал на 2021 год и отметил, что небольшую роль в ленте даже сыграет сам.