Скончался режиссер игрового кино Ведышев 

Москва, 23 августа. Режиссер игрового кино Михаил Ведышев скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Михаила Васильевича», — говорится в сообщении.

Причину смерти в Союзе кинематографистов не назвали, однако указали, что прощание с режиссером-постановщиком пройдет 26 августа в 10.30 по московскому времени в Траурном зале больницы № 1, пишет «Утро.ру».

Ведышев окончил Пензенское художественное училище по специальности «театральный художник» в 1974 году. Спустя несколько лет он выпустился из ВГИКа — режиссерский факультет, мастерская Марлена Хуциева. Режиссером-постановщиком стал в 1984 году.

За годы карьеры он стал автором таких игровых фильмов, как «Бурса», «Странник», «Кому на Руси жить», а также документальных лент — «Владимирские незабудки», «Золотые ворота», телевизионного сериала «Кромъ» и многих других. Ведышев написал книгу «Виксаныч» и стал призером международных кинофестивалей.

Накануне стало известно о смерти заслуженного артиста России Виктора Власова, который скончался в Москве на 66-м году жизни. Прощание с актером, который на протяжении 40 лет работал в театре имени Маяковского, состоится 24 августа. Отпевание пройдет в храме Вознесения Господня на Большой Никитской в Москве, гражданская панихида начнется ровно в полдень в фойе бельэтажа театра.