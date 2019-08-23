Выстоявший под снарядами ВСУ храм в ДНР преобразил жизнь прихожан

Со дня трагедии в храме Иоанна Кронштадтского в городе Кировское Донецкой народной республики прошло пять лет. Прямым попаданием украинского снаряда храм был разрушен. Это произошло во время богослужения — погибли три человека, многие прихожане получили серьезные ранения.

Тогда, в разгар гражданской войны в Донбассе, мирные жители гибли практически ежедневно, не говоря уже об ополченцах. Особенно вдаваться в детали произошедшего никто из журналистов не стал: просто не было такой возможности.

Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось побывать в Кировском и поговорить с настоятелем храма Иоанна Кронштадтского отцом Георгием Цыгановым.

«В конце 1980-х годов никакого храма в Кировском не было, — рассказал о. Георгий. — В то время в маленькую хатку, приспособленную под церковь, набивалось столько людей, что свечи еле горели — не хватало кислорода. Потом началось строительство отдельного каменного здания».

Вся история становления храма прошла перед глазами его нынешнего настоятеля.

«Когда была стройка, детьми лазили по ней. Первый раз в алтарь вошел в разрушенном храме, пономарствовал. Видел и зарождение этого храма, и разрушение его стен», — вспоминает батюшка.

Прихожане хотели построить в Кировском храм в честь Николая Угодника. Но владыка Аникий, управлявший Луганской епархией, к которой относился тогда город, благословил строить храм, посвященный Иоанну Кронштадтскому. Этот святой в то время только что был канонизирован Русской православной церковью.

«Никольских храмов много в России, а есть новый святой, который в смутное время проповедовал, накануне революции, сказал владыка. А тогда время было накануне распада СССР, аналогии напрашивались», — вспоминает собеседник ФАН.

Здание новой церкви строилось на пожертвования местных жителей. Помогали и владельцы кировских шахт. Даже руководители двух тюрем выделили средства на колокола.

В 1992 году на Пасху было совершено первое богослужение в церкви, где были возведены стены, но еще не было крыши. Много трудов по строительству приложил владыка Варнава, служащий сейчас архиепископом в Макеевке.

Так в Кировском появился один из первых на Руси храмов, посвященных Иоанну Кронштадтскому. Тогда, конечно, никто не мог предвидеть, какая ему уготована судьба.

Весной 2014 года, после начала боевых действий в Славянске, прихожане храма начали оказывать активную гуманитарную помощь жителям города.

«Мы тогда очень старались. Приход закупал курицу, и с помощью своих автоклавов делали консервы. Наши бабушки работали в три смены. Потом везли продукты в Славянск», — рассказывает о. Георгий.

Когда гражданская война стала приближаться к Кировскому, было решено, что при храме ежедневно должна работать трапезная. В ней кормили всех нуждающихся, не отказывая ни верующим, ни атеистам.

19 августа 2014 года ВСУ обстреляли шахту «Комсомолец Донбасса», а вслед за ней и сам город.

«Вопрос — уезжать из зоны боевых действий или нет, передо мной не стоял, — рассказывает о. Георгий. — Мы давали присягу — трудиться во славу Божию. Я не мог бросить свою паству».

После начала обстрелов города в храм стало приходить людей даже больше, чем обычно.

«Еще в конце июля, когда загрохотало вблизи города, я благословил прихожан причащаться во время каждой литургии. Каждый день мы проживали и молились, как в последний день земной жизни. Тогда у прихожан была искренняя, как никогда глубокая подготовка к исповеди, к причастию. Люди остались как бы один на один с храмом и Богом», — вспоминает батюшка.

Работа в городе остановилась, магазины работали раз через раз. А храм был всегда открыт.

«К нам начали приходить и такие люди, которые раньше приходили раз в год перед Пасхой освятить куличи», — рассказывает священник.

На богослужении 23 августа, когда в храм угодил реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», было 20 прихожан и священнослужители.

«Слава Богу, снаряд попал на ту половину храма, где у нас располагались библиотека и воскресная школа. Если бы он упал туда, где шла литургия, погибших могло быть гораздо больше», — рассказывает собеседник ФАН.

Есть основания предполагать, что попадание не было случайным. Во время разбора завалов рядом с храмом был найден пакет с «маячком».

«Военных в городе тогда было очень мало — буквально человек десять, вооруженных только автоматами. Ближайший серьезный блокпост находился в полутора километрах от храма Иоанна Кронштадтского. Поэтому оправдать обстрел храма и убийство мирных людей военной необходимостью нельзя», — считает батюшка.

Сам отец Георгий не был на той роковой службе, однако тут же приехал к месту трагедии.

«Тогда сбежалось много людей — как прихожан, так и просто окрестных жителей, все старались нам помочь. Бывший тогда директором шахты «Комсомолец Донбасса» уважаемый в городе человек Николай Сергеевич Еремин предложил помощь одним из первых. Именно благодаря тому, что он подогнал строительный кран и прислал рабочих, удалось быстро разобрать завалы, оказать помощь пострадавшим», — вспоминает священник.

По его словам, многие в тот день стали ревностными прихожанами. А на следующий день погибших отпевали и хоронили — под обстрелами. Вместе с теми, кто принял смерть в храме, отпевали еще двоих жителей города Кировское, погибших от попадания украинского снаряда в городскую больницу.

«Пришло много людей, в середине службы начался обстрел, я торопился. А хоронить пришлось буквально на передовой — кладбище как раз разделяло ополченцев и украинских военных», — вздыхает батюшка, тяжело вспоминая те дни.

В храме свято берегут память о погибших пять лет назад прихожанах.

«Всех троих погибших я хорошо знал, — рассказывает отец Георгий. — Один из них, Виктор Чернышев, был мой родственник. Я вывез его с женой из Ясиноватой, когда там шли сильные бои».

Пожилую семейную пару пристроили в пустующей комнате при храме. У себя в Ясиноватой из-за возраста и болезней они редко ходили в храм, только по большим христианским праздникам. Идти до церкви было далеко, здоровье не позволяло.

«У нас Виктор с супругой были на всех службах, исповедовались, причащались, — говорит настоятель храма Иоанна Кронштадтского. — Получается, что погибшему Виктору Господь дал поработать над собой перед смертью. Для светского человека это может прозвучать дико, но кто знает, может быть эта смерть, к которой он подготовился, была лучше для него, чем если бы он прожил еще какое-то время, но не ходил в храм, отдалялся от Бога».

Еще одна погибшая 23 августа — свечница Ольга Радченко.

«Ей незадолго перед смертью подруги задавали вопрос: не страшно в храме во время обстрелов? Мол, все в подвал прячутся, а вы не уходите из храма, — вспоминает о. Георгий. — Она тогда ответила: «Погибнуть в храме — еще заслужить надо». У нее это получилось».

Третья погибшая, Зинаида Мелуга, по словам батюшки, была очень светлым, добрым человеком.

«У нее было послушание на поминальном столе, следила там за порядком. Раздавала бедным, которые обычно к концу службы приходили, подаяния. Господь ее забрал, а почему — тайна», — рассказывает священник.

Мать самого о. Георгия буквально за пару минут до попадания снаряда вышла из храма. А жена погибшего Виктора Чернышева сидела рядом с ним во время взрыва. С клироса рухнула решетка, с потолка посыпалась лепнина. Но ее почти не задело.

«Я верю, что человек, которого Бог забрал во время молитвы, там где-то, рядышком с Богом, и находится. Вот и Серафим Саровский во время молитвы умер. Призывать канонизировать погибших прихожан нашего храма сейчас было бы неправильно. Но мое внутреннее убеждение, что мы имеем в их лице молитвенников и защитников на небе перед Богом», — поделился настоятель.

Снаряд украинских карателей разрушил стены храма, но еще сильнее сплотил его общину. В сентябре, когда еще продолжались обстрелы Кировского, возобновились службы в соседнем здании, которое теперь служит временной церковью. В небольшое помещение в 16 квадратных метров иногда на службу приходят до 70 человек. Ежегодно 23 августа на месте разрушенного храма под открытым небом служится литургия.

Почти не прекращалась гуманитарная помощь прихода горожанам.

«Мы открыли столовую в городе, где продолжали бесплатно кормить всех нуждающихся. А еще взяли на себя уход за брошенными одинокими стариками. Многие из них даже не могли передвигаться по квартире, чтобы приготовить себе еду», — рассказывает отец Георгий.

По его мнению, все, что произошло в Донбассе, имеет отнюдь не политические корни.

«Перед войной было видно, как люди черствеют, становятся все более равнодушными к ближним, думают только о себе, — рассуждает батюшка. — А война хоть и на короткое время сплотила нас. Мы вспомнили о том, что люди должны помогать друг другу. Может быть, вся эта встряска была для того, чтобы показать, как неправильно мы жили».

В Кировском несколько недель не было света, люди во дворах многоэтажек готовили пищу на кострах. Готовили на весь подъезд, звали стариков со всех этажей. Во время обстрелов молодые помогали больным и пожилым спуститься в подвал.

«Прошли боевые действия, и люди быстро расслабились, погрязли в мелких обидах. Наверно, мы не поняли всего, что хотел сказать нам Господь. Как бы от этого ни пришлось нам пройти через еще более тяжкие испытания», — размышляет священник.

Думая о том, как остановить войну, надо прежде всего заглядывать внутрь себя, понимать, как мы слабы и что надо без конца работать над собой, считает он.

«И только тогда Господь пошлет нашему народу и духовное возрождение, и прекращение войны. Как он это сделает — только Ему ведомо», — заключил собеседник ФАН.

В настоящее время продолжается сбор средств на строительство нового храма Иоанна Кронштадтского. Желающие помочь могут делать денежные переводы по реквизитам, которые даны на сайте Горловской и Славянской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.