Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Путин согласился с критикой здравоохранения Одной из ключевых на этой неделе стала тема здравоохранения. И особенно так называемого первичного звена. Оно, по мнению президента России Владимира Путина, справедливо вызывает критику граждан и требует сегодня кардинальных перемен. Главные проблемы этой сферы были озвучены на встрече с членами правительства. «Речь идет о доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий. Люди сегодня по-прежнему не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена. Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку. На данном этапе необходимо детально проработать имеющиеся проблемы, найти эффективные способы их решения», — отметил президент России. Путин добавил: жалуются не только пациенты, но и врачи — на низкую зарплату. Но теперь, по поручению президента, кабмин займется программами модернизации. Они должны быть готовы уже к 1 июля следующего года.

Медведев уволил замглавы ПФР А в Пенсионном фонде России кадровые перестановки. Если, конечно, так можно назвать уход Алексея Иванова, заместителя главы организации. В связи с «утратой доверия» его уволил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Это решение давно назревало, больше месяца Иванов находится за решеткой — чиновника обвиняют в крупной взятке на сумму около 4,5 млн рублей. По версии следствия, в течение двух лет он ежемесячно получал от неустановленных лиц по 200 000 рублей за покровительство. Иванов свою вину признал, и теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.

Семья из шести человек погибла в Ульяновской области Жестокая семейная трагедия разыгралась в Ульяновской области. Шесть человек найдены мертвыми в селе Патрикеево, и все они родственники. По одной из версий, с членами своей семьи расправился 16-летний юноша. Он топором зарубил бабушку, дедушку, мать и 4-летних двойняшек — брата и сестру. Предполагаемый убийца покончил с собой, но оставил предсмертную записку. В ней он сообщил, что давно планировал уйти из жизни и «забрать» с собой родных. Причина столь радикальных действий неясна, ведь предпосылок к ним, во всяком случае, видимых, не наблюдалось. Мальчик был отличником в школе, участвовал в олимпиадах и не славился дурным поведением. В любом случае, выяснить детали еще предстоит следствию.

Перестрелка в Краснодаре закончилась убийством Криминальные сводки недели запомнились еще одним инцидентом. Настоящий боевик разыгрался на улицах Краснодара в ночь на 21 августа. По словам очевидцев, группа из десятка человек что-то не поделила между собой, завязался конфликт, а затем произошла стрельба. Ее жертвой стал 27-летний мужчина, он скончался в больнице. Еще одного раненого, предположительно, увезли сами преступники — все они скрылись до приезда полиции. Инцидент произошел недалеко от Вишняковского рынка и, по некоторым данным, причиной стали разборки местных предпринимателей. Оперативники возбудили уголовное дело о хулиганстве и убийстве. Как сообщают СМИ, четверо задержаны, но несколько человек до сих пор разыскиваются.

Робот FEDOR отправился на МКС С космодрома Байконур успешно стартовал корабль «Союз МС-14». В этот раз на его борту оказался необычный пассажир — Skybot F-850 или, как его называют в Роскосмосе, робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research). Летательный аппарат загружен продовольствием, медикаментами и оборудованием для МКС. Что касается «Федора», его протестируют в особо опасных условиях как на борту корабля, так и в открытом космосе. 22 августа в ходе полета «Железный человек» даже успел поздравить, если можно так сказать, россиян с праздником — Днем Государственного флага России. «Со мной к МКС стартует российский флаг. Он объединяет миллионы людей. Поздравляю россиян с Днем Государственного флага России, с праздником, друзья!» — поздравил робот «Федор».

22 августа Россия отметила День Государственного флага Ну, а что касается самого праздника, его россияне 22 августа отметили хоть и более «приземленно», чем «Федор», но не менее радостно. В нынешнем году День Государственного флага юбилейный — нашему триколору исполнилось 350 лет. По одной из версий, в XVII веке, он поднялся над русским военным кораблем «Орел». Торжества прошли по всей стране: народные гуляния, флешмобы и концерты, в этот день все улицы окрасились в бело-сине-красные цвета. Свои программы подготовили музеи, парки и кинотеатры, так что выбор для досуга у россиян был весьма внушительный.