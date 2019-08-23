Более 5,5 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году

Киев, 23 августа. Украинские пограничники не пустили в страну более 5,5 тысячи россиян с начала 2019 года. Об этом заявил глава пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он рассказал, что всего с начала года в страну въехали около 944 тысяч граждан РФ.

«С 1 января 2019 и по 23 августа Государственная пограничная служба запретила въезд на территорию Украины 5662 россиянам», — сказал Андрей Демченко в комментарии изданию theБабель.

По его словам, наиболее частыми причинами для отказа во въезде были «нарушения» россиянами «правил въезда в Крым и Донбасс», а также «превышение срока пребывания на Украине во время последнего визита». Демченко добавил, что тем иностранцам, которые не погасили штрафы за превышение срока пребывания в стране въезд на территорию Украины был закрыт на три года.

Напомним, Крым стал субъектом РФ весной 2014 года. После госпереворота на Украине на полуострове был проведен референдум. По его итогам, более 96% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. После этого полуостров вошел в состав РФ. Киев же продолжает считать регион своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно отмечала, что вхождение полуострова в состав России прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос Крыма «закрыт окончательно».