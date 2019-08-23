Соколовская рассмешила студию словами об «унижении» России в ситуации с G7

Москва, 23 августа. Телеведущий Евгений Попов ответил на слова украинской журналистки Янины Соколовской о «выигрыше» Киева при обсуждении вопроса возвращения РФ в G7, указав, что наиболее странно в этой ситуации выглядит не кто иной, как Украина.

В эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» украинская гостья заявила, что Россию якобы «унижают» разговорами о вхождении в состав «Большой семерки», а мировые лидеры, начавшие дискуссию, «выглядят странно».

При этом, по мнению Соколовской, это нельзя сказать о шестом украинском президенте Владимире Зеленском, который «продолжает успешно интегрировать» сторонников возглавляемой им страны на Западе.

Журналистка своими словами рассмешила студию. Ведущий Попов обратил внимание гостьи на то, что она не права. Речь, по его словам, вовсе не идет о каком-либо «унижении», а наиболее странно в этой истории выглядит Украина, которой вопрос не касается.

Напомним, G7 — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Россия не принимает участие в этом формате с 2014 года.

В прошлом году премьер-министр Италии Джузеппе Конте в канун своего первого официального визита в Москву заявил, что необходимо восстановить формат «Большой восьмерки». Однако политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что сейчас это абсолютно бессмысленно, так как другие члены саммита не настроены на ведение равноправного диалога.

На днях президент США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон во время телефонных переговоров обсудили возможность приглашения России на саммит G7 в следующем году. Предполагается, что глава Белого дома поднимет этот вопрос на встрече «Большой семерки» в Биаррице. Следом и председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призвал участников G7 возобновить сотрудничество с Россией.

Как отметил президент РФ Владимир Путин, Москва никогда не отказывалась от возможности формата работы восьми государств, однако это не является самоцелью.