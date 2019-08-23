Стартовали продажи нового смартфона Samsung Galaxy Note10 в России

Санкт-Петербург, 23 августа. Продажи нового смартфона Samsung Galaxy Note10 начались в России. Кроме того, стали известны цены на флагманские гаджеты.

Компания Samsung официально начала продавать новейшие смартфоны Galaxy Note10 и Galaxy Note10+ в России. Как передает «Российская газета», гаджеты можно будет приобрести за 76990 и 89990 рублей соответственно. Главное отличие смартфонов – это диагональ экрана, которая у обычного Note10 составляет 6,3 дюйма, а у его старшего брата – 6,8 дюймов. Также в большем смартфоне есть дополнительный слот для карты памяти.

Оба гаджета имеют функции беспроводной и реверсной зарядок, последняя из которых необходима для восстановления энергии в умных часах, наушниках и других девайсах производителя Samsung. Вместе с тем, смартфоны обладают модулями для выполнения бесконтактных платежей и могут узнать владельца по отпечатку пальца или лицу.

Отметим, что в дополнении к устройствам имеются стилусы S Pen, которые совместимы с продукцией Windows и Mac.