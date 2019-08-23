Москва, 23 августа. МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии и заявил ему протест из-за осквернения памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом говорится в официальном комментарии Департамента информации и печати МИД РФ в связи с демаршем посольству Чехии в Москве.

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на системный характер подобных инцидентов. В МИД отметили, что Москва расценивает такие выходки вандалов и попустительство со стороны местных властей как стремление исказить историю, а также навязать обществу негативный образ воинов-освободителей. МИД РФ выразил протест Чехии из-за осквернения памятника Коневу.

«Призвали Прагу положить конец подобным провокационным выходкам, разыскать и наказать вандалов, а также привести памятник в надлежащий вид, обеспечив его сохранность в будущем», — говорится в комментарии МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что маршала Конева с Чехией связывают только события, произошедшие в мае 1945 года. Тогда войска Первого Украинского фронта под командованием маршала освободили Прагу от нацистов. В МИД отметили, что особое возмущение вызывают попытки некоторых так называемых чешских «историков» связать имя Ивана Конева с событиями 1968 года, к которым он в действительности не имел никакого отношения.

В июне 2019 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Киев найти и наказать виновных в сносе памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове.