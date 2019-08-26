Активист из Южно-Сахалинска устраивает прогулки для парализованных людей

38-летняя журналистка и педагог по профессии Наталья Русинова из Южно-Сахалинска создала несколько проектов, которые облегчают жизнь пожилых постояльцев в домах престарелых. О своей жизни, причинах заняться помощью старикам и парализованным людям Наталья рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей.

«У меня умер папа от онкологии. Это произвело на меня колоссальное впечатление. Я была уже взрослым человеком. Мне было 26 лет, но все равно было очень тяжело. Не скажу, что поразило меня тотальное равнодушие врачей. У нас были прекрасные врачи, которые нам помогали. Но в большинстве своем к онкологическому больному даже скорая помощь едет час, потому что он у вас умирает. До этого я с этим не сталкивалась. Тогда я начала понимать, что с этим отношением к людям надо что-то делать, но на тот момент я не знала, что конкретно потребуется», — поделилась Наталья.

В течение нескольких лет Наталья Русинова, пройдя обучение и сертификацию, работала больничным клоуном в Южно-Сахалинске в местном учреждении. Старалась помогать бездомным животным: пристраивала их на передержку. В дальнейшем Наталья устроилась на работу в интернат для престарелых инвалидов на должность воспитателя.

«Я боролась с равнодушием окружающих людей. Престарелых обманывали на деньги. Некоторых приходилось учить даже писать и читать. У меня разрывалось сердце от историй, как к ним относились в интернатах в 90-е. Я решила им помочь», — рассказала собеседница ФАН.

Тогда Наталья Русинова создала программу «Взрослая школа» и выиграла местный грант. Проект направлен на обучение взрослых людей с ментальной инвалидностью, не получивших образования. Подопечных учили считать через игру «Монополия», чтобы избежать в дальнейшем ситуаций, когда их могли обмануть в магазине. На средства гранта, по словам Натальи, были закуплены оборудование и учебники. У проекта даже появилась настоящая лаборатория с телескопами и другими интересными приборами, часть из которых подарили медики, собрав списанный на работе инструментарий.

«В каждом интернате есть отделение под названием «Милосердие». В них размещают стариков и инвалидов, которые сами себя обслуживать не могут. Меня попросили просто отнести туда газеты. Я туда зашла, и у меня чуть не разорвалось сердце. Я бы не сказала, что они лежали там голодные и грязные. Нет, они были чистые и ухоженные. Но вокруг была тоска — они каждый день как в «Дне сурка». Одно и то же каждый день. Не выйти даже на улицу. То, что нам, обычным людям, вроде бы и мелочь, для них важно», — объяснила Наталья.

По словам активистки, как только она подошла к бабушке и заговорила с ней, та ее увидела и заплакала. Наталья сильно испугалась и не сразу поняла, что пенсионерка плакала от доброго слова. Обычно с жителями в интернате активно общаются, но одна санитарка приходится на 25 стариков. Как впоследствии выяснилось, им не хватает обычного внимания и заботы.

«Я спросила, чем им можно помочь. Может, какие-то мероприятия организовать. Санитарки рассказали, что сидеть долго и смотреть кино они не могут. Кроссворды разгадывать им уже сложно. Но у них есть одна мечта на всех. Хоть раз выйти еще на улицу. И с этой мечты мы и начали», — рассказала Наталья.

В мае 2015 года Наталья Русинова и ее подруги исполнили мечту жителей интерната и помогли выкатить на улицу двух бабушек и дедушек. Без традиционных слез, как подчеркивают активисты, не обошлось. Это вошло в традицию: добровольческая группа по субботам проводила прогулки для парализованных людей, проект которых в дальнейшем назвали «Ангелы с крепкими руками».

«Позднее у меня возникли проблемы со здоровьем. Три операции за полгода. Проект на это время заглох. Старики, конечно, тосковали. Мне звонили подруги-санитарки из интерната и рассказывали, что без меня некоторые отказываются есть. Их поддержка, в том числе, помогла мне выздороветь», — поделилась активистка.

В конце июля 2018 года Наталью выписали из больницы. Врач разрешил ей вернуться к работе. Вместе с командой добровольцев, которые откликнулись на призыв о помощи, проект «Ангелы с крепкими руками» вернулся в стены интерната. На помощь пришли добровольцы из Юнармии, военных клубов города и спортсмены.

«К нам приходит молодежь и дети. Они, конечно, не работают со стариками и инвалидами, но могут покатать коляску по двору или раздать сладости. Я замечаю, как они привязываются к определенным людям. Они знакомятся, общаются. Старики с ними делятся своей мудростью. Я всегда говорю ребятам: «Мы приносим радость», — рассказала Наталья Русинова.

В планах у активистов приобрести транспорт, который позволит перемещаться по всему острову и добраться до труднодоступных интернатов. Уже разработан план грантового проекта, который позволит охватить 4 учреждения Южно-Сахалинска.