Миро не исключает, что Заворотнюк может повторить судьбу Фриске

Москва, 23 августа. Известный блогер Лена Миро отреагировала на появившуюся в СМИ информацию о том, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк может быть больна раком.

Говоря о существующем (по слухам) у Заворотнюк онкологическом заболевании, блогер отметила, что ситуация с актрисой во многом похожа на то, которая сложилась у певицы Жанной Фриске, которая скончалась в 2015 году от опухоли мозга.

Миро уверена, что история повторяется, и неизлечимая болезнь может быть вызвана искусственно.

«Ситуация та же самая, что и с Фриске — убойные дозы гормонов, чтобы забеременеть, ЭКО, последующий неизлечимый диагноз», — говорит блогер.

Теория Миро основывается на нескольких фактах, которые вполне связываются между собой.

В октябре 2018 года актриса в возрасте 47 лет родила дочку Милу. С этого момента она все реже появляется на публике и в социальных сетях, не участвует в проектах и не делится планами о предстоящей работе.

Роды в позднем возрасте и крупные дозы препаратов, уверена блогер, сделали для актрисы слишком высоким риск повторения судьбы Фриске.

Миро отмечает, что медицина сегодня способна продлить фертильность женщины, но еще не изобрела защиту от губительных последствий такого искусственного метода. Согласно данным, которые приводит блогер, раком заболевает одна из десяти всех родивших таким способом женщин.

По словам блогера, «нормальный человек при таких рисках рожать не будет».

Лена Миро известна своими резкими высказываниями в адрес звезд. Критику блогера в свой адрес получили такие звезды, как Любовь Успенская, Ольга Бузова, Нюша и Константин Богомолов.