Опубликован список самых «мужских» автомобилей

Санкт-Петербург, 23 августа. Появился рейтинг автомобилей, владельцами которых чаще всего являются мужчины. Сообщается, что на первой строчке расположилась японская марка Infiniti.

Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые наиболее популярны среди мужской доли населения. Как передает Lenta.ru, первое место занял японская машина Infiniti, которую в 95,8% случаев покупают именно мужчины. Второе место присудили автомобилю УАЗ с показателем 95,5%, а на третьей позиции расположилась марка Subaru – 93,3%.

Кроме того, в список самых «мужских» автомобилей попала Toyota с показателем 92,7%, Skoda – 91,7%, Volkswagen – 91,4%, Mercedes-Benz – 91,2%, Ford – 91%. Замыкают рейтинг Mitsubishi, которой мужчины владеют в 90,9% случаев, и Honda, которую приобретают только 90,7% мужчин от общего числа покупателей.