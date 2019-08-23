Мать Тимати заблокировали в Instagram из-за «непристойного» видео

Москва, 23 августа. Симона Юнусова, мать российского рэпера Тимати, рассказала, почему ее аккаунт в Instagram был недоступен. Как выяснилось, администрация соцсети заблокировала страницу из-за видео, на котором дочка исполнителя, маленькая Алиса, плавает в бассейне.

Юнусова рассказала, что не могла воспользоваться своим аккаунтом на протяжении суток. Позже ее страница была разблокирована, однако ночью пришло уведомление о нарушении правил публикации контента. Мать рэпера отметила, что точную причину блокировки ей не сообщили, однако она предполагает, что доступ к странице был закрыт из-за ранее опубликованной видеозаписи. По мнению Юнусовой, часть подписчиков пожаловалась на видеоролик, на кадрах которого Алиса плавает в бассейне вместе с Тимати.

«Пятилетняя девочка была с баллоном, с утяжелителями, в маске, в плавках, но… без бюстгальтера! Instagram публикацию удалил», — рассказала Симона Юнусова на своей странице в соцсети.

Она пообещала впредь не публиковать снимки обнаженной внучки, чтобы «не травмировать психику окружающих».

«Скажите, мне одной кажется, что детям трусов достаточно в районе экватора?» — задалась вопросом Симона Юнусова.

Ранее мать Тимати призвала комментаторов в Сети прекратить пересуды о личной жизни артиста. Она рассказала о своем отношении к Алене Шишковой и Анастасии Решетовой и добавила, что что прилагает все усилия для мира и спокойствия в своей семье.