Миро разоблачила попавшего в любовный треугольник Билана

Москва, 23 августа. Скандально известный блогер Лена Миро заявила, что новость о попавшем в любовный треугольник певце Диме Билане — дело рук его продюсера Яны Рудковской, которая скрывает нетрадиционную сексуальную ориентацию своего подопечного. Об этом она написала в своем блоге.

В Сети ранее появились сообщения о том, что знаменитый исполнитель не может выбрать одну из двух возлюбленных. Как указывалось, предоставили эти данные сестры Билана.

По их словам, с одной из девушек артист знаком уже много лет, а другая появилась в его жизни совсем недавно. При этом уточнялось, что Билан, очевидно, сделает выбор в пользу инструктора по йоге.

Слухи привлекли внимание Миро, которая заявила, что статьи — заказные. Миро в своем блоге написала, что артиста никто не осуждает, ему нет нужды прятаться под навязанным ему образом.

«Я считаю, что Дима имеет право быть геем», — разоблачила она Билана.

Напомним, в мае Рудковская в радиоэфире заявила, что у нее был роман с Биланом. Продюсер тогда призналась, что поп-исполнитель устраивает ее по всем параметрам и вполне мог стать ее спутником, если бы не судьбоносная встреча с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко.

Ранее эстрадный певец Филипп Киркоров пошутил про «слишком страстные» объятия Билана и его коллеги по цеху Сергея Лазарева, намекнув на их отношения и «вступление в брак».