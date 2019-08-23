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Поэт Бойцов раскрыл суть «оппозиции» в стихотворении «Они же дети»

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Поэт Бойцов раскрыл суть «оппозиции» в стихотворении «Они же дети»

Москва, 23 августа. Российский поэт Александр Бойцов написал стихотворение про организаторов и участников несанкционированных митингов в Москве, которое получило название «Они же дети» или «Прогулки по Москве».

По мнению автора, вышедшие на уличную акцию молодые люди были подготовленными провокаторами.   

«С бейсбольной битой молодец,

С ножом в пакете,

Шагает строй простых сердец,

Они же дети»…

Они открыто нападают на сотрудников правоохранительных органов и их совершенно не интересуют заботы простых москвичей, которые испытывают неудобства из-за митингов, пишет SM News.

«Святых поддержите людей,

Метнете урну,

В гвардейца прыснете вы спрей,

Народ культурный».

Не забыл автор и организаторов «протестов». Автор сравнил их с фашистами, которые гонят скот на минное поле.

«Вот так же раньше как скотов,

На поле минное,

Фашисты гнали пацанов, —

Души невинные!».

Напомним, что в Москве весь август проходят несанкционированные митинги в поддержку кандидатов, которые были сняты с выборов в Мосгордуму за массовые нарушения. Среди них оказалась Любовь Соболь, у которой полиция обнаружила целую фабрику по производству фальшивых подписей, а также подписи умерших людей.

На данный момент организаторы незаконных акций получают наказание по административным статьям. Илья Яшин и Дмитрий Гудков были арестованы, а Любовь Соболь оштрафовали почти на миллион рублей.

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Источник: SM News
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