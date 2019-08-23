Поэт Бойцов раскрыл суть «оппозиции» в стихотворении «Они же дети»

Москва, 23 августа. Российский поэт Александр Бойцов написал стихотворение про организаторов и участников несанкционированных митингов в Москве, которое получило название «Они же дети» или «Прогулки по Москве».
По мнению автора, вышедшие на уличную акцию молодые люди были подготовленными провокаторами.
«С бейсбольной битой молодец,
С ножом в пакете,
Шагает строй простых сердец,
Они же дети»…
Они открыто нападают на сотрудников правоохранительных органов и их совершенно не интересуют заботы простых москвичей, которые испытывают неудобства из-за митингов, пишет SM News.
«Святых поддержите людей,
Метнете урну,
В гвардейца прыснете вы спрей,
Народ культурный».
Не забыл автор и организаторов «протестов». Автор сравнил их с фашистами, которые гонят скот на минное поле.
«Вот так же раньше как скотов,
На поле минное,
Фашисты гнали пацанов, —
Души невинные!».
Напомним, что в Москве весь август проходят несанкционированные митинги в поддержку кандидатов, которые были сняты с выборов в Мосгордуму за массовые нарушения. Среди них оказалась Любовь Соболь, у которой полиция обнаружила целую фабрику по производству фальшивых подписей, а также подписи умерших людей.
На данный момент организаторы незаконных акций получают наказание по административным статьям. Илья Яшин и Дмитрий Гудков были арестованы, а Любовь Соболь оштрафовали почти на миллион рублей.