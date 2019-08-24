В Совфеде назвали «шавкой» министра, возмечтавшего о флаге Украины над Владивостоком

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «чудовищным» заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, что над Владивостоком будет развеваться украинский флаг.

Захарова процитировала на своей странице в Facebook цитату из речи Омеляна, который «творчески осмысливает» фразу президента Франции Эммануэля Макрона о «Европе от Лиссабона до Владивостока» (то есть с Россией, как неотъемлемой частью Европы. — Прим. ФАН).

«Они правы. Это действительно будет Европа. Но только когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад», — возмечтал Омелян.

По словам Захаровой, сначала она сочла заявление украинского министра просто безграмотным, но потом поняла, что его «мысль не столько глупая, сколько чудовищная». Омелян фактически призывает к интервенции в Россию, как это было в 1918–1919 годах.

Омелян чудовищно извратил слова Макрона, и это далеко не невинная шутка, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«К счастью, Макрон, скорее всего, не услышит, как в Киеве извратили его слова, ведь о флаге Украины над Владивостоком может говорить только не вполне здоровый человек, — говорит Клинцевич. — Украину должен заботить не российский Владивосток, а собственные дела. Напомню, 22 августа над городами Донбасса — Донецком и Луганском — были подняты флаги России. Люди, которые там живут, подняв российский триколор, недвусмысленно заявили о своем несогласии с националистическим руководством Украины. Жители Донбасса дали понять, что флаг России для них не только символ, но и гарантия их независимости».

Российский сенатор считает, что провокационное поведение руководства Украины вредит всей Европе.

«Сегодня в Европе многие отчетливо понимают, что так называемый (послемайданный) «проект Украина», изначально направленный на дестабилизацию и ослабление России, потерпел фиаско. И экономика, и геополитика подтверждают — Европе нельзя без России, как полноправной участницы всех процессов, это даже с исторической точки зрения немыслимо», — говорит собеседник ФАН.

Клинцевича крайне беспокоит, что провокационные заявления звучат из Киева от официальных лиц, отказывающихся признавать современные реалии.

«Это шавки, наподобие Омеляна, которые пытаются любой ценой выделиться, привлечь к себе внимание. Все обсуждают заявление этого нездорового человека, но ведь он один из тех, кто формирует политику Киева, он — украинский министр. Подобная риторика очень серьезно вредит не только Украине, но и всей Европе. Тем, кто позволяет себе подобные высказывания, нужно помнить, что наше терпене, терпение России — не безгранично», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в европейском будущем России. Такое заявление Макрон сделал по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.