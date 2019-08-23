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ФАН-ТВ

В главном храме Вооруженных Сил России установили колокола. ФАН-ТВ

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На строительной площадке парка «Патриот» состоялась церемония освящения и установка колоколов в звоннице Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Вес колокольного ансамбля составил более 20 тонн, в него вошли 18 колоколов, самый большой из которых весит 10 тонн.

В главном храме Вооруженных Сил России установили колокола. ФАН-ТВ

«Сегодня мы освятили все колокола, которые будут подняты на звонницу, и с этого момента храм уже начинает жить храмовой жизнью. Это самая лучшая звонница будет, ну может быть Храма Христа Спасителя, потому что ничто не мешает проникновению звука во все окрестные территории.  Потому что это храм вооруженных сил, потому что мы возвещаем не только о силе оружия, но и о силе духа нашей армии и флота», — отметил настоятель главного храма Вооруженных сил РФ, епископ Клинский Стефан.

В главном храме Вооруженных Сил России установили колокола. ФАН-ТВ

Колокола будущего храма уникальны. Их убранство разработано на основе орнаментов, которые украсят собор. В нем будут отражена тема Победы в Великой Отечественной войне, виды войск, иконы покровителей русского воинства.

В главном храме Вооруженных Сил России установили колокола. ФАН-ТВ

«Большой благовестник, который будет звучать в праздничные дни, оформлен медальонами, которые напоминают нам о тех шагах к победе над фашизмом, которые были сделаны с 1941 по 1945 года, в течение Великой Отечественной войны. То есть этот колокол посвящен победе в ВОВ, и, конечно, приурочено его изготовление к 75-летию победы. Следующие несколько благовестников ознаменовывают рода войск наших вооруженных сил, их пять, и каждый из них оформлен по-своему. Они имеют свою символику, связанную со своими святыми покровителями», — рассказал руководитель Даниловского колокольного центра, иеродиакон Роман.

В главном храме Вооруженных Сил России установили колокола. ФАН-ТВ

Звукоряд колоколов позволит исполнять различные звоны. Почти у каждого колокола будет свое  время для звучания: большой — на Пасху и Рождество, чуть меньший по размеру на праздники второго значения. Также есть благовестники для будних звонов, для воскресных служб и для поста.

 

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