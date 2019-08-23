Защитник ДНР рассказал, как ополченцы обратили в бегство киевских силовиков

Сегодня исполняется пять лет с начала контрнаступления вооруженных сил Новороссии по всей линии соприкосновения в Донбассе. Федеральное агентство новостей пообщалось с непосредственным участником тех событий, добровольцем из Киева Владимиром Александровым, воевавшим за ДНР. В те дни он вместе с другими бойцами из «группы Беса» находился рядом с российской границей, где шли ожесточенные бои с подконтрольными Киеву воинскими формированиями. Ранее именно к границе было стянуто несметное количество сил противника, уверенного в том, что воюет не с ополченцами, а с самой Россией.

«Конечно, 23 августа — памятная для всех нас дата, — рассказал Владимир. — Это день и радости, и скорби. Радости от того, что мы стали наконец наступать, гнать бандеровцев поганой метлой на Запад, откуда они приползли в Донбасс. И печаль — по погибшим товарищам, которые отдали свои жизни, защищая Русский мир».

Подготовленное и скоординированное контрнаступление ополченцев отбросило ВСУ от административной границы Донбасса с Россией, напомнил доброволец с позывным «Кеп».

«Линия фронта была выровнена, отдельные очаги героического сопротивления слились в один единый фронт, который «разя огнем, сверкая блеском стали» стал гнать с русской земли ВСУ».

Александров подробно рассказал о событиях конца августа 2014 года.

«22 августа ничем не отличалось от предыдущих трех дней. Несмотря на тяжелую обстановку на фронте, наш командир «Бес» (Игорь Безлер. — Прим. ФАН) дал нам отдохнуть после изматывающего рейда в ЛНР и боев в районе Антрацит—Дьяково—Краснодон, — вспоминает доброволец. — Мы просто спали в 40-местной армейской палатке в тени соснового перелеска, ели неприхотливый рацион, приготовленный из подогнанной волонтерами гуманитарки, и все как один рвались снова на передовую. Туда, откуда по ночам небо освещалось заревом орудийных вспышек и багровыми отсветами бушующих пожаров».

По словам ополченца, вместо этого командование предложило совсем другую программу — сон, отдых и купание в соседнем озере.

«Мы все понимали, что в такой тяжелейший момент, когда судьба Донбасса и всей Русской весны находится на волоске, не просто так нам дали передышку. Значит впереди нас ждут серьезные и тяжелые дела. Глядя на плещущихся в озере товарищей, я поймал себя на мысли — а сколько же нас вернется домой? И молился, чтобы все...» — вспоминает Владимир.

Толком отдохнуть бойцам не удалось.

«На берег выскочил штабной «Урал». Дежурный посыльный, весь пыльный и запыхавшийся, только и успел захлебываясь проорать: «Бегом все в располагу! Боевая!!!»

В штабной палатке кроме «Беса» был еще представитель командования из Донецка.

«Он, видать, и привез пакет с планом действий нашего отряда, а также партию гуманитарки от волонтеров: еду, обмундирование и снарягу. «Игорь Николаевич, «Кеп» в ваше распоряжение прибыл!» — бодро отрапортовал я. «Группа готова?» — спросил «Бес». «Так точно! Кроме «Шамана» и четырех людей с ним. Заканчиваем погрузку, через 15 минут готовы начать выдвижение», — ответил я».

Шум, суматоха и неразбериха продолжались до самого заката, с наступлением темноты прекратившись как по мановению волшебной палочки.

«Все и вся заняло свои места. Краткий инструктаж командиров групп в штабной палатке — и в 22.15 наше походное воинство пришло в движение», — продолжил рассказ Александров.

Шли с выключенными фарами, на малых оборотах. В эфире — полное радиомолчание. Строжайше было запрещено пользоваться радиосвязью даже на частоте своей группы.

«Про мобильные телефоны я вообще молчу — труба лежала в одном кармане, аккумулятор — в другом. Часто и подолгу останавливались, прислушиваясь к обстановке. По звездам понял, что мы идем к линии государственной границы», — поведал Александров.

Если сейчас районы ДНР и ЛНР, прилегающие к российской границе, считаются безопасными, то тогда бои шли в непосредственной близости от территории РФ. На КПП «Мариновка» по сей день можно обнаружить следы попаданий снарядов ВСУ.

«После изматывающего ночного марша мы выскочили к Мариновке. Район Саур-Могилы сотрясали жесточайшие бои. КПП «Куйбышево» наши отбили у укров, а те в свою очередь намертво держали «Успенку», не пропуская никого ни в Россию, ни из России. Несмотря на постоянные артобстрелы, дорога к КПП была забита беженцами. Все, кто мог хоть как-то передвигаться, бежали в Россию, спасаясь от «вызволытэлив», несших смерть и страдания» — рассказал «Кеп».

Противник активизировался, когда группа Александрова остановилась на подъезде к селу Алексеевскому из-за поломки «Урала».

«Укры ожесточенно били из Амвросиевского укрепрайона. Наши отвечали слаженными залпами из Снежного. Артиллерийская дуэль была в разгаре, но по какой-то причине их перестрелка прилетала совсем рядом с нами. Слева и справа от посадки, прикрывающей нашу дорогу, то и дело вставали фонтаны разрывов, расстилаясь по полю бурыми клубами дыма», — вспоминает собеседник ФАН.

Попытки связаться с кем-то по рации успехом не увенчались. Зато приложив ухо к земле, «Кеп» понял, что в их сторону движется бронетехника ВС ДНР.

«Позже я узнал, что они на развилке после Григорьевки повернули в сторону Семеновского и двинули разрезать укрепрайон укропов между Амвросиевкой и Саур-Могилой. Вот какую задачу ставило командование нашему отряду: вклиниться в расположение противника между этими пунктами, занять господствующие высоты на местности и не допустить подвоза их боеприпасов и подкреплений к стратегически важной высоте», — поведал он.

Владимир вспоминает, что примерно в то же время, когда он и его группа сдерживала противника, колонна ополченцев попала в засаду и понесла большие потери на окраине села Лисичье.

Свой день рождения, 24 августа, Александров встретил посреди самого пекла. В тот день его «коллегами» был взят под контроль КПП «Успенка», столь привычный всем, кто ездит в ДНР.

26 августа в 12.35 была взята под контроль и Саур-Могила.

«Стратегически важная высота снова была в руках ополчения Донбасса! И мечта Киева отрезать нас от границы с Россией без этой высоты стала всего лишь воспаленным бредом их помутившегося рассудка», — добавил «Кеп».

Перейдя в наступление, ополченцы почувствовали, что врага можно бить, что противник труслив, хотя и жесток.