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Трех сотрудников «Крестов-2» уволили после проверки ФСИН из-за жалоб на пытки

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Трех сотрудников «Крестов-2» уволили после проверки ФСИН из-за жалоб на пытки

Санкт-Петербург, 23 августа. Трое сотрудников петербургского СИЗО-1, более известного как «Кресты-2», уволены после проведенной проверки. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН.

Сообщается, что проверка была завершена. По ее итогам принято решение об увольнении трех сотрудников следственного изолятора, а также привлечении к дисциплинарной ответственности еще 20 сотрудников и руководителей СИЗО.

Материалы проверки направлены в следственные органы «для принятия решений», сообщили в пресс-бюро ФСИН в комментарии РИА Новости.

Ранее стало известно, что в СИЗО «Кресты-2» были выявлены факты побоев и вымогательств.

Напомним, в начале августа в Сети проявились сообщения, что руководство СИЗО-1 якобы выработало специальную схему, согласно которой одни осужденные избивают других, пытаясь выбить показания для сотрудников. После этого сразу несколько ведомств, включая ФСИН, начали собственные расследования.

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Источник: РИА Новости
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