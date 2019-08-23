В Росгвардии объяснили суть проекта о предоставлении зданий для боевых задач

Москва, 23 августа. Росгвардия вынесла для общественного обсуждения проект постановления о предоставлении ведомству земель и помещений для выполнения боевых задач. О деталях проекта рассказал советник главы Росгвардии по взаимодействию со СМИ Валерий Грибакин.

Разработчиком инициативы выступила сама Росгвардия. Новый проект ведомства направлен на обеспечение военной безопасности.

В документе перечислены правила предоставления сотрудникам Росгвардии помещений, сооружений и земельных участков на период подготовки и выполнения ими служебно-боевых задач.

Советник главы Росгвардии по взаимодействию со СМИ Валерий Грибакин рассказал о деталях инициативы, передает «360».

«Прежде всего этот нормативно-правовой акт опубликован для всеобщего обсуждения. Его обсуждение заканчивается в конце августа, он направлен на регулирование вопросов, связанных с обеспечением помещениями Росгвардии в случае выполнения особых служебно-боевых задач», — сказал Грибакин.

Грибакин уточнил, что документ касается только подразделений Росгвардии и органов местного самоуправления. К имуществу квартир или домов, принадлежащих гражданам, он отношения не имеет. По словам эксперта, исключения могут быть сделаны только в отдельных ситуациях.

В качестве такого исключения Грибакин привел конкретный случай — выполнение задач в Иркутской области, где сотрудники Росгвардии ликвидировали последствия наводнения. Тогда военным потребовались помещения для дислокации личного состава, медицинских пунктов и столовых.