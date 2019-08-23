Китай ввел дополнительные пошлины на сою и нефть из США

Пекин, 23 августа. Власти Китая ввели дополнительную пошлину в размере 10% на сою и нефть из США. Об этом сообщает комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР.

Аналогичная пошлина также будет накладываться на бобы и соевую муку. Ожидается, что пошлины на 10% вступят в силу 1 сентября, а пошлины на 5% — 15 декабря. Отметим также, что с 15 декабря КНР увеличит пошлины на импорт американских машин (на 25%) и их запчасти (на 5%), пишет «Ридус».

Напомним, что президент США Дональд Трамп развязал торговую войну с Китаем, начав вводить пошлины на китайские товары. По мнению американского лидера, торговый баланс между Вашингтоном и Пекином смещен в сторону Китая. Кроме того, он обвинил китайские компании в похищении интеллектуальной собственности США. После этого Трамп начал вводить пошлины на товары из КНР. Трамп надеется, что торговая война приведет к тому, что американские компании выведут свои активы из Китая, где многие американские корпорации держат заводы из-за низких налогов.