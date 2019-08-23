В Росстандарте нашли решение проблемы срыва сроков капитального ремонта

В России нашли, как решить проблему срыва сроков капитального ремонта. Для этого был подготовлен национальный стандарт, который регламентирует все ремонтные процессы в жилом фонде. Документ введен впервые Росстандартом, соответствующий ГОСТ находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

«В настоящий момент из-за человеческих факторов, а именно неточности в передаче информации страдает строительство. При соблюдении данных стандартов можно сократить число потерь», — говорится в ГОСТе.

Теперь в рамках нового стандарта предполагается, что всю информацию о продвижении ремонта подрядчики должны будут вносить в информационную систему, где заказчик сможет контролировать все этапы работ.

Регионы постоянно сообщают о срывах по срокам капитального ремонта. Так, в некоторых районах Удмуртии власти, как выяснилось, не справляются со своими обязанностями – не успевают вовремя провести капитальный ремонт в социальных учреждениях – детсадах, школах, больницах. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. В Кирове в 2019 году по программе должны отремонтировать 881 многоквартирный дом. Сейчас, в августе, сданы лишь 133 из них. В Астраханской области прокуратуре сообщили о некачественном капитальном ремонте, срыве или необоснованном переносе сроков в 35 домах.

Программа капремонта по всей стране была запущена в 2014 году. Уже было отремонтировано свыше 130 тысяч домов, в которых проживает свыше 16 млн человек. В феврале 2018 года был подготовлен проект приказа о содержании общего имущества многоквартирных домов. Документ описывал минимальный перечень работ, который управляющая компания должна выполнять для поддержания дома в надлежащем состоянии, а также перечисляет стандарты технического состояния общего имущества.