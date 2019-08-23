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Власти Москвы не разрешили акции «оппозиции» 31 августа из-за Дня знаний

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Власти Москвы не разрешили акции «оппозиции» 31 августа из-за Дня знаний

Москва, 23 августа. Московские власти не согласовали акции 31 августа из-за мероприятий, приуроченных ко Дню знаний. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Как отметили в департаменте, для школьников студентов-выпускников и их родителей заготовлена праздничная программа, которая предполагает проведение в столице концертов, мастер-классов, выставок и экскурсий на улицах, в парках и пешеходных зонах, в том числе в центре Москвы.

В связи с подготовкой и празднованием Дня знаний заявителям отказали в проведении акции на центральных улицах города.

«Размещение заявленного организаторами количества участников акций в указанных местах не представляется возможным по причине большого числа участников массовых мероприятий, посвященных Дню знаний», — подчеркнули в пресс-службе.

В департаменте также предположили, что на московских дорогах вскоре могут возникнуть затруднения в движении, что стало одной из причин отказа в проведении шествия — завершается сезон отпусков, в столице пройдут торжественные линейки, посвященные началу учебного года.

Как пишет «РИАМО», заявителям предложили провести акцию 25 августа на проспекте Академика Сахарова, однако они отказались.

Власти Москвы не разрешили акции «оппозиции» 31 августа из-за Дня знаний

Такое решение организаторов акции свидетельствует о том, что их настрой и создаваемые в обществе настроения постепенно идут на спад. Так называемой «оппозиции» ранее предоставляли возможность провести митинги 17 и 18 августа, однако даже на пикеты организаторы не смогли собрать участников. Мэрия готова была согласовать митинг и 25 августа, но ответом также был отказ.

Намерение «оппозиции» провести очередную акцию в преддверии Дня знаний является явной провокацией, поскольку сотрудники правоохранительных органов будут направлены на обеспечение безопасности детей и подростков на мероприятиях в честь начала учебного года и не смогут уберечь граждан от массовых беспорядков, к которым, как показали предыдущие митинги, призывают организаторы.

Очередная многотысячная акция планируется «оппозицией» в первую очередь ради создания нужной картинки для либеральных и зарубежных СМИ, при помощи которой они могут продвигать тему якобы «жестокости полиции». При этом изначальный повод для проведения митингов — допуск «независимых кандидатов» на выборы в Мосгордуму» — давно забыт, в частности из-за их же махинаций с подписями и утраты доверия со стороны избирателей.

Отказом ответили 57 претендентам: протеже скандально известного блогера Алексея Навального Дмитрию Гудкову, Любови Соболь, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу, Илье Яшину и другим «независимым кандидатами» и представителям непарламентских объединений. В предъявленных ими подписных листах оказался превышен допустимый порог брака — 10%. Кроме того, выяснилось, что так называемые «оппозиционеры» воспользовались данными мертвых людей. 

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Источник: Пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы
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