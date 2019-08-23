Власти Москвы не разрешили акции «оппозиции» 31 августа из-за Дня знаний

Москва, 23 августа. Московские власти не согласовали акции 31 августа из-за мероприятий, приуроченных ко Дню знаний. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Как отметили в департаменте, для школьников студентов-выпускников и их родителей заготовлена праздничная программа, которая предполагает проведение в столице концертов, мастер-классов, выставок и экскурсий на улицах, в парках и пешеходных зонах, в том числе в центре Москвы.

В связи с подготовкой и празднованием Дня знаний заявителям отказали в проведении акции на центральных улицах города.

«Размещение заявленного организаторами количества участников акций в указанных местах не представляется возможным по причине большого числа участников массовых мероприятий, посвященных Дню знаний», — подчеркнули в пресс-службе.

В департаменте также предположили, что на московских дорогах вскоре могут возникнуть затруднения в движении, что стало одной из причин отказа в проведении шествия — завершается сезон отпусков, в столице пройдут торжественные линейки, посвященные началу учебного года.

Как пишет «РИАМО», заявителям предложили провести акцию 25 августа на проспекте Академика Сахарова, однако они отказались.

Такое решение организаторов акции свидетельствует о том, что их настрой и создаваемые в обществе настроения постепенно идут на спад. Так называемой «оппозиции» ранее предоставляли возможность провести митинги 17 и 18 августа, однако даже на пикеты организаторы не смогли собрать участников. Мэрия готова была согласовать митинг и 25 августа, но ответом также был отказ.

Намерение «оппозиции» провести очередную акцию в преддверии Дня знаний является явной провокацией, поскольку сотрудники правоохранительных органов будут направлены на обеспечение безопасности детей и подростков на мероприятиях в честь начала учебного года и не смогут уберечь граждан от массовых беспорядков, к которым, как показали предыдущие митинги, призывают организаторы.

Очередная многотысячная акция планируется «оппозицией» в первую очередь ради создания нужной картинки для либеральных и зарубежных СМИ, при помощи которой они могут продвигать тему якобы «жестокости полиции». При этом изначальный повод для проведения митингов — допуск «независимых кандидатов» на выборы в Мосгордуму» — давно забыт, в частности из-за их же махинаций с подписями и утраты доверия со стороны избирателей.

Отказом ответили 57 претендентам: протеже скандально известного блогера Алексея Навального Дмитрию Гудкову, Любови Соболь, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу, Илье Яшину и другим «независимым кандидатами» и представителям непарламентских объединений. В предъявленных ими подписных листах оказался превышен допустимый порог брака — 10%. Кроме того, выяснилось, что так называемые «оппозиционеры» воспользовались данными мертвых людей.