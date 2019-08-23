Медведь задрал 12 лошадей на конеферме депутата Госдумы

Тверь, 23 августа. Депутат Государственной Думы Сергей Веремеенко поделился с подписчиками в социальной сети Instagram видео, где показаны тела убитых медведем лошадей на его конеферме в Тверской области. Веремеенко призвал местных жителей быть осторожными.

Медведь растерзал 12 лошадей в Тверской области, которые принадлежали депутату Госдумы Сергею Веремеенко. Дикое животное появилось вблизи конефермы на территории местного Кашинского района и напало на беззащитных животных. Как передает «Ридус», депутат разместил видеоролик в социальной сети Instagram, в котором и рассказал о произошедшем.

Депутат отметил, что медведей в Тверской области становится все больше и они совершенно не боятся выходить к людям. Он призвал местных жителей быть осторожными при посещении лесных территорий и показал убитых на его коневодческом хозяйстве лошадей, которых насчитывается 12.