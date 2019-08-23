Режиссер «Осенних визитов» рассказал про критику от фанатов Лукьяненко

Поклонники творчества российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко уже начали критиковать команду, экранизирующую роман «Осенние визиты». Об этом в интервью с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал режиссер одноименного многосерийного художественного фильма Георгий Саенко.

Съемки стартовали этим летом, в июне. Над картиной работают поклонники Лукьяненко из Владивостока под его контролем. Как пояснил именитый писатель на своей странице в Facebook, он считает книгу «одной из самых лучших, честных, сильных у себя», хотя от нее отказались «все официальные кинематографисты». Когда же команда Саенко в этом году показала писателю несколько пробно снятых сцен, он дал им права на три года за один рубль.

В чужом глазу соломинка

— Сергей Лукьяненко — один из самых читаемых авторов в современной России. Зачастую оценка поклонников продиктована субъективными представлениями о том, каким должен быть тот или иной эпизод в книге. Не боитесь ли вы столкнуться с критикой со стороны фанатов Сергея Васильевича?

— Волков бояться — в лес не ходить. Критика, кстати, уже началась. В личку (в социальных сетях. — Прим. ФАН) очень многое пишут. Некоторые личности, не зная меня и никого из команды, написали, что я невнимательно слушаю и читаю интервью Сергея Васильевича. Много думал об этом.

— Интересно, что же критикуют, если вы только приступили к работе?

— Мне тут написала одна мадам: мол, я ваша коллега, вы там у меня смотрите, а то я вас ого-го, так и растак. И начала спорить на ровном месте и хамить. Я решил не связываться и заблокировал ее в Facebook, а Сергею Васильевичу она написала, что доверия мы ей не внушаем.

— Почему?

— Звучали разные упреки, в том числе что играть берут «людей с улицы». Хотя, например, на одну из главных ролей взяли заслуженного артиста России.

— Бесспорно, талантливые люди есть в любом городе, в том числе во Владивостоке. Но не планируете ли вы хотя бы для пары сцен привлечь к участию кого-то из знаменитостей? Или, например, попросить кого-то поддержать картину призывом к пожертвованию средств на нее?

— Знаменитостей привлекать не планируем, так как у нас уже основной кастинг состоялся, а предлагать селебрити эпизодические роли — идея так себе, согласитесь. Со своей стороны, я бы очень хотел поработать с Александром Палем. Очень крутой актер! Прямо была бы возможность — не думая согласился бы. С другой стороны, поверьте, у нас тоже очень хорошие ребята заняты. Просто неизвестные пока.

— На днях вы начали кампанию по сбору средств на съемки. В числе предложений для зрителей — указание их имени в эпизодах и финальных титрах финального эпизода. Не боитесь ли ажиотажа со стороны поддерживающих?

— Там ограниченное предложение, если заметили. Эти вещи мы продумывали, не волнуйтесь.

«Киношные» локомотивы

— На портале Planeta.ru вы писали, что мечтаете, чтобы сериал вышел на Netflix. Считаете ли вы, что эта компания представляет лучшую кинопродукцию в наши дни?

— Netflix — это огромная сеть. Там и крутые вещи есть, и откровенный проходняк, лично для меня. Посмотрим, что они, кстати, с «Ведьмаком» сделают. Я книги и игры по этой Вселенной люблю очень нежно, но к экранизации спокойно отношусь, в отличие от многих комментаторов в Сети. Даже если она отвратительной выйдет, книг и игр экранизация не испортит. Поэтому тут сложновато однозначно ответить на вопрос про «лучшую продукцию». Просто потому, что любой прямой вывод будет ошибочен.

— Если не на Netflix, то на какой российский канал вы рассчитываете?

— Хочется сделать комплимент Александру Цекало — под его началом офигенные вещи выходят. Не все пока ровно, но у него видно, что намечен путь, по которому он локомотивы пустит «киношные», и это круто.

ТНТ-Premier, как это ни странно, в последнее время радует. Я по роду деятельности смотрю как «проходняк», так и хорошие вещи — просто чтобы тенденции понимать. И BadComedian смотрю и люблю — все равно рано или поздно спросят. Так вот, именно ТНТ наконец-то начал переводить количество в качество: в частности, Good story media — очень крутые ребята.

Снимать хорошее кино

— После экранизации романа вы в любом случае станете знамениты. Над чем в дальнейшем вам было бы интересно поработать?

— Популярность — это не цель. Цель — хорошее кино снимать. Много над чем интересно поработать. Если говорить прямо, у нас есть идея разработки проекта «На безымянной высоте» — пока в рамках просто «помечтать». Даже синопсис не писали еще.

По Лавкрафту (Говард Лавкрафт — американский писатель, создатель книг ужасов. — Прим. ФАН) есть сценарий, но снимать мы его точно не будем — он скорее под мультфильм просится. Причем тоже под сериал, с рисовкой типа как комиксы DC или Dark Horse — иначе просто не сработает.

— Рассчитываете ли вы продолжить сотрудничество с Сергеем Лукьяненко?

— С Сергеем Васильевичем, разумеется, интересно будет продолжить, если его доверие оправдаем. А из проектов «Звездную тень» круто было бы снять. Но то, о чем я говорю, с реальностью пока не имеет ничего общего — поскольку там нужен очень хороший бюджет. Вот кстати, Александр Паль — крутой бы Петр Хрумов вышел. Прямо отличный вышел бы!