Путин прокомментировал запуск США ракеты «Томагавк». События дня. ФАН-ТВ

Совещание Совбеза по ДРСМД

Россия не будет втягиваться в разрушительную гонку вооружений. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности. Поводом для встречи, в том числе, стали испытания крылатой ракеты «Томагавк» в США. Это произошло через 16 дней после того, как Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Пентагон горделиво заявил, что их ракета преодолела свыше 500 км и поразила цель. А такое оружие соглашение запрещало. Но, позвольте, даже в век высоких технологий создать подобную ракету за несколько дней просто невозможно. Вывод напрашивается сам: все это время Штаты даже и не думали придерживаться условий договора. А только то и делали, что пытались обвинить Россию в несуществующих нарушениях. И все для того, чтобы скандально выйти из ДРСМД и развязать себе руки.

«Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ. Разработка нами новейших, действительно не имеющих аналогов в мире систем новейшего оружия была вызвана и, можно сказать, спровоцирована односторонним выходом Соединенных Штатов Америки из Договора по ограничению систем противоракетной обороны в 2003 году. Мы были просто вынуждены и были обязаны, безусловно, обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Мы это делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем», — заявил президент Владимир Путин.

Какие конкретно цели у Белого дома? Ясно, что вовсе не миротворческие. Реальный уровень угрозы США оценят министерство обороны и министерство иностранных дел России. Такое распоряжение ведомствам отдал президент. После подробного изучения ситуации Россия подготовит симметричный ответ, заявил глава государства.