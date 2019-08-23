Путин прокомментировал запуск США ракеты «Томагавк». События дня. ФАН-ТВ

Совещание Совбеза по ДРСМД
Россия не будет втягиваться в разрушительную гонку вооружений. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности. Поводом для встречи, в том числе, стали испытания крылатой ракеты «Томагавк» в США. Это произошло через 16 дней после того, как Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Пентагон горделиво заявил, что их ракета преодолела свыше 500 км и поразила цель. А такое оружие соглашение запрещало. Но, позвольте, даже в век высоких технологий создать подобную ракету за несколько дней просто невозможно. Вывод напрашивается сам: все это время Штаты даже и не думали придерживаться условий договора. А только то и делали, что пытались обвинить Россию в несуществующих нарушениях. И все для того, чтобы скандально выйти из ДРСМД и развязать себе руки.
«Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ. Разработка нами новейших, действительно не имеющих аналогов в мире систем новейшего оружия была вызвана и, можно сказать, спровоцирована односторонним выходом Соединенных Штатов Америки из Договора по ограничению систем противоракетной обороны в 2003 году. Мы были просто вынуждены и были обязаны, безусловно, обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Мы это делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем», — заявил президент Владимир Путин.
Какие конкретно цели у Белого дома? Ясно, что вовсе не миротворческие. Реальный уровень угрозы США оценят министерство обороны и министерство иностранных дел России. Такое распоряжение ведомствам отдал президент. После подробного изучения ситуации Россия подготовит симметричный ответ, заявил глава государства.
Торговая война
Язык санкций заразен. Китай планирует повысить пошлины до 10% для пяти тысяч американских товаров. Общая сумма — 75 млрд долларов. В зависимости от наименования продукции изменения вступят в силу 1 сентября и 15 декабря. С середины зимнего месяца на 25% также увеличатся пошлины на американские автомобили. По словам властей КНР, это зеркальный ответ Вашингтону. И уже не первый. Торговое яблоко раздора между двумя странами прокатилось еще в прошлом году. Тогда в июле Китай и США ввели взаимные таможенные пошлины. И дальше по накатанной: то одни повысят, то другие. Сценарий идет по кругу, а в конечном итоге страдают покупатели, которым за товар приходится платить больше. На протяжении долгих месяцев две страны пытаются найти компромисс — проводят переговоры об урегулировании торговых споров. Последние прошли в Шанхае в конце июля. Но Китай и Штаты все время обвиняют друг друга в срыве сделки. И чем закончится это противостояние — пока сказать невозможно.
Четырехдневная рабочая неделя
Переход не четырехдневную рабочую неделю в России вполне реален, в этом уверен глава правительства России Дмитрий Медведев. Правда, есть несколько серьезных «но». Главные условия возможных изменений в трудовой сфере премьер-министр обсудил с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.
«Это, конечно, не сию секунду. И абсолютно точно в этом случае нужно будет учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя. Очевидно, что это должно сопровождаться ростом производительности труда, с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не ее уменьшением (или каким-то другим образом чтобы с ней поступили). Очевидно, что эта дискуссия назрела», — отметил Дмитрий Медведев.
Переход на «четерехдневку» Александр Шохин назвал чересчур радикальным, но согласился рассмотреть этот вариант. В свою очередь Дмитрий Медведев напомнил, что еще недавно в нашей стране все работали по шесть дней, и это считалось нормой. По словам премьер-министра, общество развивается, поэтому такие вопросы появляются в повестке. Сегодня изменения, которые могут коснуться каждого из нас, обсуждают многие специалисты: политики, врачи, психологи, эксперты в области трудовых отношений И нужно отметить, что не все так однозначно. К примеру, одни медики уверены, что нововведения отрицательно скажутся на здоровье россиян: появится больше людей с ожирением и невротическими расстройствами. Другие — что так люди будут больше времени уделять своему здоровью. Идею уже поддержали в Федерации независимых профсоюзов России, а, вот, Минтруд выскажется о переходе на «четырехдневку» до сентября.