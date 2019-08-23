Военный эксперт объяснил недовольство Китая политикой двойных стандартов США

Вашингтон вышел из ряда договоров вопреки позиции международного сообщества и должен переосмыслить свое отношение к соответствующим документам. Так заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в пятницу на брифинге, комментируя доклад Госдепартамента США, в котором утверждалось, что Китай нарушил Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров считает, что Китай очень сильно раздражен политикой двойных стандартов США. По словам эксперта, Америка просит другие страны выполнять международные соглашения, в то время как сама разрывает невыгодные для себя соглашения, не следует принципу международного права, но зато «читают нотации».

По словам представителя китайского МИДа, соответствующие договоры и механизмы по контролю над вооружениями и режимом нераспространения являются «столпами международной безопасности, стабильности и мира, которые следует соблюдать и выполнять в полном объеме».

«Китай всегда был ответственной страной и выполнял свои международные обязательства, и весь мир это отчетливо видит», — сказал дипломат.

Александров обращает внимание на то, как Запад критиковал действия российской полиции в Москве, в то время как в Париже людей грабили и убивали. Такая же политика США наблюдается в отношении Гонконга.

«К примеру, тот факт, что в американском городе Фергусон были беспорядки, и правоохранительные органы стреляли по людям, был в порядке вещей для США. А в Гонконге нельзя демонстрантов даже пальцем тронуть. Поэтому эти двойные стандарты вызвали раздражение в Китае. В таком случае Китаю нужно отбиваться. Это уже звучит в тоне официальных китайских властей», – заявил Александров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Военный эксперт также назвал выдумкой заявления США о ядерных взрывах в России. Если Россия проводит подкритические ядерные испытания, то здесь нет нарушения договора о проведении испытаний.

«США вообще не ратифицировали этот договор. Китай тоже проводит подкритические ядерные испытания. Я выступаю против этого договора и считаю, что России следует выходить из него. Необходимо проверять надежность ядерного оружия. Неизвестно, что может сделать США. Россия, в свою очередь, зависит от ядерного оружия. Бездумная борьба за мир и разоружение ставит под угрозу безопасность страны. Нужно воспользоваться ситуацией по тому, как ведут себя США, и перестать выполнять условия договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. США могут в любой момент начать испытания, но им нужно так обосновать, как будто кто-либо другой нарушил. В таком ключе США решили в этом обвинить и Китай», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее в МИД РФ назвали беспочвенными обвинения США в адрес Москвы о нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В министерстве выразили уверенность, что в ближайшее время власти США объявят о намерении выйти из договора о запрете ядерных испытаний под предлогом нарушений «другими его участниками».

Также сообщалось, что посол России в США Анатолий Антонов назвал обвинения разведывательного управления министерства обороны США в том, что Россия якобы проводит испытания ядерных вооружений, голословными и сказал, что никаких обсуждений этой темы не ведется и быть не может.

В 1963 году был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который был принят 50-й сессией Генассамблеи ООН в сентябре 1996 года, является расширенной версией договора от 1963 года. Однако целый ряд стран, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, обладающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить таких испытаний. Вашингтон придерживается собственного стандарта «нулевой мощности», который не признан международным сообществом, но служит для оценки американской администрацией политики других стран.