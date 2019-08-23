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Экономика

Дворкович назвал условия обслуживания немецких компаний в «Сколково»

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Презентация «Промобота» главе МИД ФРГ Хайко Маасу

Фонд «Сколково» готов обеспечить немецким компаниям поддержку и помощь в привлечении финансирования на условиях здоровой конкуренции с российскими стартапами. Об этом рассказал председатель фонда Аркадий Дворкович. В интервью Федеральному агентству новостей он поделился впечатлениями о прошедшем 22 августа визите немецкой делегации.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас вместе со своими коллегами и представителями немецких научно-промышленных компаний посетили Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) и познакомились с разработками резидентов фонда «Сколково».

«Мы оказываем правовые, налоговые, таможенные услуги, услуги по привлечению финансирования и выходу на российские и зарубежные рынки, — рассказал ФАН Аркадий Дворкович. — Мы готовы предоставлять немецким компаниям те же услуги, что и российским, на условиях здоровой конкуренции и равноправия».

Председатель фонда добавил, что, хотя поездка немецкой делегации была ознакомительной, она дала толчок развитию российско-немецких отношений в сфере инноваций.

«Мы рады начать серьезное сотрудничество в исследовательской сфере с коллегами из Германии. Обеим странам есть чему учиться друг у друга», — добавил Дворкович.

Дворкович поделился впечатлениями от визита главы МИД ФРГ в «Сколково»

Представители немецкой делегации познакомились с разработками резидентов инновационного центра, а также поучаствовали в экскурсии по территории «Сколтеха». Вместе с руководством фонда гостей из Германии на территории наукограда приветствовал робот «Промобот», аналоги которого уже функционируют в 35 странах мира. Он продемонстрировал Хайко Маасу свои коммуникативные способности и даже исполнил танец.

Другая компания-резидент, OneSpell.Store, представила делегации проект компактных автоматизированных магазинов, способных реализовать любой товар без продавцов. По словам генерального директора фирмы-разработчика Георгия Клушина, их решение идеально для продажи handmade-продукции. Этот сегмент рынка в Европе вырос на 30 % по итогам прошлого года.

«Было приятно увидеть премьер-министра Германии искренне заинтересованным в нашем продукте и разработках коллег», — поделился с ФАН Георгий Клушин.

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