Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 23 августа.

«Крестная мать оппозиции» даже на краю могилы работала против России — и кураторы щедро расплачивались с ней. Скелеты в шкафу бабы Люды. Как Алексеева из члена КПСС превратилась в защитницу убийц.

Пять человек погибли и не менее 20 получили ранения на концерте популярного рэп-исполнителя в столице Алжира. Рэп-концерт в Алжире закончился гибелью пяти человек.

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре 2019 года. В Госдуме объяснили, зачем россиянам так много нерабочих дней в году. В Госдуме призвали не отказываться от длинных выходных.

Президент России Владимир Путин поручил оценить уровень угрозы, создаваемой действиями США по ракетам для России. Путин поручил Минобороны РФ подготовить симметричный ответ на испытание новой ракеты США.

Несостоявшийся кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь отказывается отвечать на вопросы журналистов о своей фейковой голодовке. Соболь отказалась отвечать на вопросы журналиста о своей голодовке.

День народного единства, отмечаемый 4 ноября, подарит россиянам три выходных подряд. Роструд рассказал о длинных выходных для россиян в ноябре.

Прямые переговоры президентов Украины и РФ — это новый подход главы украинского государства к решению конфликта на востоке страны. МИД Украины рассказал о «новом подходе» Зеленского к решению конфликта в Донбассе.

Российская компания Ntechlab разработала технологию распознавания человека по силуэту и отслеживания его перемещения. Узнавать человека по силуэту научат камеры слежения в России.

Севастополь наряду с Киевом обладает на Украине «особым статусом». Кличко рассказал об «особом статусе» Киева и Севастополя.

Боевики «Тахрир аш-Шам» теряют позиции в Идлибе и Хаме. Турки перебрасывают подкрепление для джихадистов. Сирия итоги за сутки на 23 августа 06.00: боевики теряют позиции в Идлибе и Хаме, турки перебрасывают подкрепление для джихадистов.