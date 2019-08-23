СК опубликовал видео с провокатором, распылившим газ в толпе 27 июля

Москва, 23 августа. Следственный комитет РФ обнародовал видео с незаконной акции в Москве, которая состоялась 27 июля. На кадрах видеоролика участник митинга, прикрыв лицо балаклавой, распыляет газ в сторону силовиков в толпе людей.

По версии следствия, этим провокатором является Иван Подкопаев. В видеозаписи также запечатлено, что при задержании сотрудники правоохранительных органов изъяли у него нож, газовый баллончик, противогаз и молоток.

Следственный комитет сообщил, что расследование в отношении Подкопаева завершено. Ему были предъявлены обвинения по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, во время незаконной акции Подкопаев распылил агрессивное химвещество в лица сотрудников полиции и росгвардейцев. В результате двое силовиков получили ожоги слизистой глаз, им потребовалась помощь врачей. Подозреваемый был задержан.

«Несмотря на то, что Подкопаев принял меры к сокрытию своего лица, кропотливая круглосуточная работа следователей Следственного комитета, а также экспертов и оперативников позволила его идентифицировать и собрать неопровержимые и подтвержденные экспертным путем доказательства причастности Подкопаева к этому преступлению», — говорится в сообщении СК РФ.

Отмечается, что следователи смогли установить маршрут Подкопаева от прибытия на митинг до нападения на силовиков и попытки скрыться в сквере. Он признал свою вину на стадии предварительного следствия. В СК России сообщили, что материалы уголовного дела в отношении Подкопаева были выделены в отдельное производство и переданы в суд. По аналогичным составам преступления перед судом уже предстали еще трое фигурантов: Данил Беглец, Кирилл Жуков и Евгений Коваленко.

Напомним, обвинения в участии в массовых беспорядках после акции 27 июля в Москве суммарно предъявили 13 активистам, в том числе Ивану Подкопаеву.

27 июля не допущенные из-за недействительных подписей к выборам в Мосгордуму выдвиженцы из числа представителей так называемой оппозиции организовали незаконный митинг. Сообщалось, что организаторы несанкционированной акции привлекли к своему сборищу провокаторов из разных регионов. Некоторые предприняли попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов: бросали в них куски асфальта и бутылки. Также сообщалось о распылении перцового баллончика и стало известно об избиении полицейского. Особо агрессивные участники незаконной акции были задержаны.

В июле МГИК отказал в регистрации кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы ряду лиц, в числе которых оказались сторонники скандального блогера Алексея Навального. Решение МГИК было связано с недействительными подписями и фальсификациями, обнаруженными в подписных листах этих выдвиженцев. Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь были признаны недействительными 14,67% собранных автографов. Общественник Илья Ремесло рассказывал о подделке автографов избирателей. По его словам, во время проверки выяснилось, что часть подписей в поддержку Любови Соболь принадлежат умершим. Он предоставил фотографии могил покойных москвичей, которые якобы оставили свои автографы в бюллетенях выдвиженцев из «команды Навального».

После отказа МГИК в регистрации «оппозиционеры» начали организовывать митинги в поддержку «независимых кандидатов», пытаясь при этом оказать давление на избирком. Илья Яшин, Константин Янкаускас и Дмитрий Гудков были отправлены под административный арест. На Любовь Соболь суд наложил несколько штрафов.