Сирия, 23 августа. ВВС Сирии атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме. Международная коалиция во главе с США отправила курдам 200 грузовиков подкрепления. В Хасаке в лагере для беженцев «Аль-Хол» от голода умер ребенок. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по укрепления джихадистов в южных районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юго-западе провинции Алеппо ударили по радикалам «Тахрир аш-Шам».

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» («Фронт национального освобождения»): уничтожила бронированную машину пехоты САА ракетным снарядом на юге Идлиба

Международная коалиция: направила подкрепление курдскому ополчению из 200 грузовиков техники и оружия в Хасаку.

Провинция Алеппо

ВВС Сирии нанесли несколько воздушных ударов в окрестностях города Аль-Баркум в южной части провинции, где укрываются боевики «вооруженной оппозиции», как передает информагентство Step News Agency. На юге и западе провинции всё еще действуют радикалы из остатков «Тахрир аш-Шам», которые три недели назад в очередной раз обстреляли из минометов жилые кварталы города Алеппо и несколько поселков поблизости.

Сообщается о столкновениях, которые произошли между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам» и их союзниками на фронте у деревни Аль-Рашидин на холме Швехне, как сообщает источник в сети Twitter Rana Alasad. Артиллерия САА ударила по укрытиям джихадистов » в предместьях деревни Харитания и на подступах к городу Кафр-Хамра, как передает тот же источник. Информация о пострадавших в результате обстрела радикалах еще будет уточнятся.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли точечные удары по опорным пунктам джихадистов в районе деревни Маар-Ширин и у города Марат-Хурма в юго-восточной части Идлиба, как передает информационный портал Masar Press Net. Сирийская авиация тоже продолжает свою работу в южных частях провинции, расчищая для сил САА территории. В окрестностях города Дейр-аль-Шарки и прилежащих деревнях ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков, как сообщил источник в сети Twitter (@anasanas84).

Радикалы группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» заявили на подконтрольном им Twitter-канале, что сумели на фронте у поселка Тель-аль-Намир подбить противотанковым снарядом бронированную машину пехоты САА. Сведений о пострадавших в ходе обстрела сирийских военнослужащих, однако, не поступало.

Несколько десятков женщин и детей вышли на митинг на юге провинции Идлиб, протестуя против действий контролирующего этот район боевиков «Хайат Тахрир Аш-Шам». Жители скандировали лозунги против боевиков и их лидера, обвиняя их в кризисной ситуации, которая сложилась из-за их действий. Протестующие демонстративно сожгли фото лидера «Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани, как сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Провинция Хама

Турецкий наблюдательный пункт №9 все еще не покинул свои позиции, как сообщает источник в сети Facebook Ali Sarem. Днем поступали неподтвержденные данные о том, что президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган по предварительной договоренности с РФ переместил наблюдательный пункт №9 из Мурека в поселок Хиш и сдал Латаминский выступ, в свете продолжающегося наступления САА.

Главное командование армии и вооруженных сил Сирии объявляет, что город Хан-Шейхун, юг Идлиба и север Хамы освобождены от боевиков. Как сообщает новостной портал SANA, в настоящее время в освобожденных районах ведутся работы по расчистке от самодельных взрывных устройств и ликвидации минных полей, оставленных террористами во время их пребывания там, что позволит в будущем гражданам вернуться в свои дома и фермы как можно скорее.

Провинция Хасака

Конвой из примерно 200 грузовиков, принадлежащих международной коалиции, въехал на сирийскую территорию из северного Ирака, как передает информационное агентство Al Manar. Конвой подкрепления предназначен для бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF), которым коалиция оказывает военную и материально-техническую помощь. К востоку от реки Евфрата на территории оккупации курдов коалиция уже направила за прошедшие две недели свыше 500 грузовиков строительной и военной техники, боеприпасов и оружия. Переправлять увеличенное подкрепление для курдских бойцов коалиция начала после заявления Турции о намерении ввести на восток Сирии свои войска для борьбы с курдскими боевиками.

Источник также сообщает, что в лагере для беженцев «Аль-Хол» умер еще один ребенок из-за нехватки провизии и медицинского персонала, который оказывал бы помощь беженцам. Всего, по данным Сирийской обсерватории по правам человека, в стенах лагеря скончалось свыше двухсот детей по схожим причинам за все время существования «Аль-Хола». Курдские радикалы, которые контролируют лагерь, не пропускают внутрь гуманитарные конвои. Различные СМИ также освещали случаи насильных вербовок беженцев в отряды самообороны SDF, случаи вымогательства и принуждения к проституции.