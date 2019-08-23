Клинцевич оценил вероятность участия России в гонке вооружений

Москва, 23 августа. Россия не будет участвовать в гонке вооружений, так как придерживается обронительной доктрины. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

Выход США из ДРСМД и недавние испытания Штатами оружия в теории могли стать причинами вовлечения России в гонку вооружений, но Кремль утверждает, что российская сторона не станет поддаваться на провокации.

Несмотря на это, президент России Владимир Путин поручил оценить уровень угрозы, связанный с испытанием США новой модификации крылатой ракеты, и принять меры по подготовке симметричного ответа.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью телеканалу «360» сообщил, что «задание президента подготовить симметричный ответ США будет выполнено в ближайшее время».

Также Клинцевич отметил, что подробностей о вопросах нацбезопасности никто никогда не узнает, поскольку это государственная тайна.

Относительно вступления России в гонку вооружений Клинцевич сказал следующее:

«Я не думаю, что мы каким-то образом будем втянуты в гонку вооружений. У нас оборонительная доктрина, иной подход. Никаких агрессивных замыслов у нас нет».

Использование ядерного оружия в России рассматривается исключительно как ответ на агрессию против РФ или ее союзников.

Напомним, 2 августа США официально объявили о выходе из ДРСМД. Причиной, по которой Вашингтон принял решение расторгнуть договоренности 1987 года, стало нарушение условий ДРСМД, якобы допущенное российской стороной. Москва все обвинения в свой адрес опровергла, отметив, что США не представили никаких доказательств. Кроме того, в России подчеркнули, что условия Договора нарушала именно американская сторона.