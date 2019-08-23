Путин поздравил Кадырова с открытием самой большой в Европе мечети

Москва, 23 августа. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с годовщиной со дня рождения его отца Ахмата-Хаджи Кадырова и с открытием в городе Шали мечети под названием «Гордость мусульман». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Самую большую в Европе мечеть официально открыли в пятницу. На торжественной церемонии присутствовали гости из мусульманских стран, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников.

Предполагалось, что мечеть назовут именем нынешнего главы Чечни, как решили жители Шали. Однако на церемонии открытия Кадыров объявил, что она получила название в честь пророка Мухаммеда.

«Глава российского государства также направил жителям региона поздравительную телеграмму по случаю открытия мечети», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Мечеть вместимостью до 30 тысяч молящихся занимает свыше пяти гектаров вблизи комплекса высотных зданий «Шали-Сити». Высота купола составляет 43 метра, по сторонам расположились четыре минарета — каждый высотой 63 метра. Мечеть начали строить в декабре 2012 года.

Ранее Кадыров рассказал, о чем говорил с президентом РФ после смерти своего отца — первого президента Чеченской Республики. Детали беседы стали известны во время встречи главы ЧР с потомками чеченских переселенцев, мигрировавших в XIX веке на Ближний Восток.

В июле стало известно, что парламент Чечни принял решение переименовать родовое село Кадырова в честь первого президента ЧР. Населенный пункт Центарой получит название Ахмат-Юрт.

Напомним, Кадыров-старший погиб во время теракта на стадионе «Динамо» в Грозном 9 мая 2004 года. Во время концерта по случаю Дня Победы на центральной трибуне стадиона произошел взрыв.