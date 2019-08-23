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Один из богатейших людей планеты скончался в США

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Один из богатейших людей планеты скончался в США

Вашингтон, 23 августа. Американский миллиардер Дэвид Кох скончался в пятницу в США в возрасте 79 лет.

«Источники, близкие к семье, сообщили, что Дэвид Кох скончался», — пишет в Twitter журналист New Yorker Джейн Майер.

Кох считается одним из богатейших людей планеты. Его состояние оценивается в 58,7 млрд долларов. Летом прошлого года бизнесмен был вынужден оставить пост вице-президента Koch Industries по состоянию здоровья. Отметим, что у миллиардера еще в 1992 году был диагностирован рак предстательной железы.

Кох родился в семье основателя мультинациональной компании Koch Industries, которая занимается торговлей, инвестициями, переработкой нефти, химическим производством и пластмассами. Сам Кох занял пост вице-премьера Koch Industries, а кресло главы корпорации досталось его брату Чарльзу.  Отметим, что Дэвид и Чарльз в 1983 году выкупили компанию у своих братьев Фредерика и Уильяма за 1,1 млрд долларов.  

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