Гудкова арестовали на 10 суток за организацию незаконного митинга «оппозиции» 27 июля

Москва, 23 августа. Коптевский районный суд Москвы арестовал Дмитрия Гудкова, недопущенного до выборов в Мосгордуму из-за мошенничества с подписями, на 10 суток за призыв в Facebook принять участие в незаконной акции в столице 27 июля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.

По его словам, политика признали виновным в организации несогласованной акции. Обухов указал, что назначенный срок содержания Гудкова под стражей накладывается на текущий. Таким образом, политик проведет под арестом дополнительно шесть суток.

Примечательно, что это далеко не первый арест Гудкова. 30 июля Тверской суд Москвы отправил его под стражу на 30 суток за сообщение в микроблоге Twitter с анонсом акции 14 июля.

Напомним, о фальсификации Гудковым голосов избирателей стало известно еще в ходе подписной кампании. Кандидат на выборы в Мосгордуму решил обратиться к незаконному способу — подделке подписей избирателей. Гудковым была сформирована целая подпольная «фабрика», позже ее сотрудники решили обратиться в полицию и рассказать о махинациях и творящемся беззаконии.

По их словам, хитроумные махинаторы учили рисовальщиков допускать ошибки и делать исправления в подписных листах, чтобы все выглядело максимально естественно. Участники преступной группировки постоянно сменяли друг друга в квартире, привозили новые бумаги, которые распределялись между всеми рисовщиками.

В число тех, кому отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, вошли, помимо Гудкова, также протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин.

Федеральное агентство новостей в собственном расследовании «Анатомия протеста» раскрыло подробности о нечестных методах предвыборной борьбы так называемой оппозиции. Ей вышли боком попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций — в частности, при помощи данных давно умерших людей.

Недовольные решением Мосгоризбиркома оппозиционеры митингом на Тверской 27 июля попробовали оказать давление на избирательные комиссии, несмотря на большое количество нарушений, допущенных ими же в ходе подписной кампании. Организаторы сборища свезли провокаторов из разных регионов, «митингующие» выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали к свержению власти. Оппозиция бросала в сотрудников полиции куски асфальта, бутылки, нападала с перцовыми баллонами, участники акции избили полицейского.

Стражи порядка при этом действовали максимально профессионально.