Пилотов A321 три раза предупреждали о перелетах птиц над «Жуковским»

Москва, 23 августа. Пилотов самолета «Уральский авиалиний» А321 предупреждали о перелетах птиц над аэропортом «Жуковский», однако никто не видел в этом угрозы, сообщил источник Федерального агентства новостей в Росавиации.

Накануне эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили расшифровку черных ящиков самолета А321, который совершил экстренную посадку на кукурузное поле.

«Перед взлетом диспетчер аэропорта предупреждал экипаж о возможном нахождении птиц в воздухе, — приводит слова источника в МАК «Интерфакс». — Как показали предварительные расшифровки бортовых самописцев, столкновение со стаей произошло при отрыве от взлетной полосы».

Перед столкновением со стаей птиц лайнер «Уральских авиалиний» провел в воздухе всего 1,5 минуты.

Информацию о предупреждении пилотов подтвердили источники ФАН в Росавиации. Диспетчеры сообщали пилотам об отдельных перелетах птиц.

«Говорили раза три, но без тревоги. Никто не ожидал, что там такая стая», — сообщили собеседники агентства.

В Росавиации уточнили, что фраза об «отдельных перелетах птиц» говорит о том, что стая уже пролетела, однако может быть еще одна. В таких случаях пилоты никогда не отказываются от взлета, иначе можно весь день простоять в аэропорту.

Напомним, 15 августа самолет Airbus A321 столкнулся после взлета с «Жуковского» со стаей птиц, одна из которых попала в двигатель. Один мотор лайнера отказал, а второй работал с сильными неполадками. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили самолет в кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров. К счастью, жертв удалось избежать. Произошедшее эксперты сравнили с «судом на Гудзоне».