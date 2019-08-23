Рудковскую раскритиковали за ноги-«ласты»

Москва, 23 августа. Пользователи Сети раскритиковали известного музыкального продюсера Яну Рудковскую за неудачное фото, на котором ее ступни, по их мнению, выглядят максимально неестественно.

В социальной сети Instagram телеведущая опубликовала снимок с отдыха на яхте, на котором запечатлена в ярком купальнике.

«Ракурс и хороший фотограф — залог успеха!» — подписала она фотографию.

Однако не все подписчики продюсера оценили снимок. По их мнению, ступни 44-летней светской львицы похожи на «ласты». Некоторые комментаторы выдвинули версии о том, что Рудковская обладает неестественным для ее роста 45-м размером ноги.

«Вот как раз здесь фотограф подкачал», — написала violetta8200. «Почему же ваш фотограф всегда выставляет размер ноги, будто 45?» — задалась вопросом liana.ta2212. «Ракурс как раз не очень удачный, ступня как ласты получается», — заявила shilovaalenaa.

Многие пользователи Сети подвергли продюсера критике из-за стремления к постоянной демонстрации своей фигуры. При этом Рудковскую заподозрили в умышленном «удлинении» ног при помощи специальных программ для обработки фото.

«Все удлиняет и удлиняет, и оправдывается… Дел больше нет», — написал пользователь под ником bluegull7567.

Напомним, что это далеко не первый раз, когда известного музыкального продюсера критикуют в Сети. Ранее под фотографией Рудковской из Монако, на которой она позирует с подругой Натальей Якимчук в мини-платьях, подписчики предположили, что она специально вытянула ноги с помощью «Фотошопа», чтобы казаться красивее на снимке.

Шквал комментариев Рудковская не оставила без ответа, рассказав завистникам параметры ее тела. По ее словам, у нее 36,5 размер ноги при росте 168 сантиметров. На днях продюсер и вовсе заявила, что хочет застраховать свои ноги, раз они сейчас «в таком тренде».

Ранее известный блогер Лена Миро заявила, что Рудковская тратит большие деньги на салоны красоты, однако это не помогает ей скрыть «следы алкоголизма» на лице. Также она напомнила, что на внешность негативно влияют недостаток сна и отсутствие прогулок.