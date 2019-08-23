Директор Заворотнюк прокомментировал новости о болезни актрисы

Москва, 23 августа. Концертный директор актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг слухи о раке мозга у артистки и заверил, что со здоровьем у Анастасии все в порядке.

Вокруг российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк, наиболее известной зрителям по телесериалу «Моя прекрасная няня», в последнее время появляются слухи о заболеваниях артистки.

Почвой для них стало редкое появление актрисы на публике и в социальных сетях, а также замена в спектакле в Петербурге «Все мужчины делают это», где роль Заворотнюк сыграла Ирина Сотникова.

Ранее представители актрисы заявляли прессе, что питерскую постановку она пропустила по причине оформления американского гражданства младшей дочери Милане.

«КП» смогла выйти на связь с концертным директором актрисы Стасом Христовым и узнать о состоянии здоровья артистки.

«У Анастасии со здоровьем все в порядке, ни о каких проблемах мы не знаем, — ответил Христов. — К сожалению, тем спектаклем в Питере я не занимался, и меня не предупреждали о замене артиста. Хочу отметить, что Настя ни разу за последнее время не отменила никаких мероприятий, — заявил директор.

На вопрос журналистов о том, много ли у артистки было летних проектов, Христов ответил, что летом она не работала.

От ответа на вопрос, снимается ли актриса где-то в настоящее время, директор ушел со словами:

«Понимаете, о них ведь до определенного момента, пока съемки идут, нельзя рассказывать. Пиарщики сами анонсируют, когда приходит время».

О рабочих планах актрисы на осень, по словам Христова, будет сообщено в начале сентября.

Напомним, представители актрисы слухи об онкологическом заболевании опровергают. По их словам, отмена выступлений не связана со здоровьем женщины, и осенью она может вернуться к работе.