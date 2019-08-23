В Совфеде объяснили причины, по которым Зеленский занимает «жесткую позицию» по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает «жесткую позицию» о необходимости «возвращения» Крыма в состав Украины.

«Естественно, у нас жесткая позиция по возвращению Крыма, конечно, мы этого хотим», — сказал глава государства, добавив, что не сомневается в том, что Крым «вернется» в состав Украины.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнула, что Киев будет и дальше настаивать на том, что Крым якобы является частью Украины.

«Руководство Украины никогда не успокоится в вопросах «оспаривания» крымских территорий, потому что Украина рассматривает Крым как территорию. Российская Федерация, а это было заявлено еще в 2014 году, рассматривает вопрос Крыма как решение людей. Эти два подхода находятся в абсолютно разных плоскостях», — говорит сенатор от Севастополя.

Майдан, по ее мнению, произошел именно потому, что Киев игнорировал право крымчан и других жителей Украины на самоопределение. Люди всегда должны иметь возможность сделать свой выбор.

«Это два базовых правила в международной политике, которые являются взаимоисключающими — территориальная целостность и право народов на самоопределение. Позиция Украины всегда будет строиться на территориальном принципе. Потому что право наций возникает тогда, когда государства, владеющие теми или иными территориями, разрушают свои основы. То есть происходит государственный переворот, что и произошло в Киеве», — напоминает российский парламентарий.

Политик выразила уверенность, что Украина никогда не признает результаты референдума, потому что в этом случае ей пришлось бы взять на себя ответственность за те преступления, которые совершались на протяжении последних пяти лет.

«На Украине вопрос признания Крыма территорией, которая по волеизъявлению жителей вошла в Российскую Федерацию, всегда будет табуироваться. Потому что это целая цепочка. Это признание государственного переворота, соответственно, это определение ответственных за совершенный государственный переворот и, соответственно, взятие на себя ответственности и за события в Одессе, и за события в Донбассе. Поэтому любые действия Украины в этом плане всегда будут антироссийскими», — резюмировала Ольга Тимофеева.

Ранее член СФ Сергей Цеков объяснил, почему в Киеве регулярно заявляют об «особом статусе» Севастополя.

Крым снова стал частью России в марте 2014 года, данное решение жители полуострова принимали на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% крымчан высказалось за воссоединение Крыма с Росийской Федерацией.