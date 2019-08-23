Кравчук рассказал о первых симптомах наступления мира в Донбассе

Киев, 23 августа. Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил о первых симптомах наступления мира в Донбассе, которые наметились в последнее время.

Первым сигналом к завершению затянувшегося конфликта, по словам политика, стала встреча президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, во время которой лидеры двух стран обсудили предстоящие переговоры в нормандском формате. Кроме того, о первых шагах к примирению говорят иностранные дипломаты.

«Я верю, что война завершится теперь быстро. Есть первые симптомы, которые мне позволяют так думать», — цитирует Кравчука украинское агентство УНИАН.

Бывший президент верит в то, что Украина проведет большой всенародный парад, когда война закончится.

«Я думаю, мы устроим огромный парад, когда завершится война и будет мир в Донбассе», — отметил он.

Ранее Кравчук предостерег президента Украины Владимира Зеленского от повторения ошибок его предшественника Петра Порошенко. По его словам, страна не выдержит еще пять лет войны, коррупции и нищеты.

Напомним, что Путин 19 августа посетил Марсель и встретился с Макроном. Стороны обсудили планы по встрече нормандской четверки, а также отвергли идею Зеленского привлечь к нормандскому формату США или Великобританию. По мнению эксперта, Киев, предлагая расширить нормандскую четверку, на деле тянет время, чтобы не выполнять свои обязательства. Такая политика в конечном итоге приведет к заморозке конфликта в Донбассе, а не его разрешению.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов. За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов.