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Саруханов пожелал Апиной успехов в личной жизни и творчестве

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Саруханов пожелал Апиной успехов в личной жизни и творчестве

Москва, 23 августа. Музыкант Игорь Саруханов поздравил с 55-летием певицу Алену Апину и пожелал ей успехов не только в творческой, но и в личной жизни. Он также рассказал о том, как сцена часто становится важнее счастья.

Певица Алена Апина празднует сегодня 55-й день рождения и весь день принимает поздравления не только от родственников и поклонников, но и от коллег по сцене. Как передают Nation News, поздравить певицу с юбилеем не забыл и музыкант Игорь Саруханов. Он пожелал Апиной, прежде всего, женского и творческого счастья. Однако упомянул, что часто сцена становится важнее личного благополучия.

«Сцена – самый крутой наркотик, и я бы пожелал ей быть счастливой. Потому что со счастьем иногда конфликтует эта тема, но побеждает больше сцена», – поделился Саруханов.

Кроме того, он рассказал, что они являются давними друзьями, которые поддерживают творческие отношения и постоянно встречаются на различных музыкальных площадках. Саруханов также пожалел певице здоровье, которое, по его мнению, является залогом хорошего настроения и желания творить.

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