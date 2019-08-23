В Сеть слили разговор вымогателей из полиции и прокуратуры с директором завода «Свободный Сокол»

Заместитель начальника полиции УМВД по Липецку Александр Мельниченко и прокурор города Константин Кожевников образовали криминальный дуэт для вымогательства денег с крупного бизнеса в регионе. Жертвой силовиков стал Игорь Ефремов — генеральный директор известного в России трубного завода ЛТК «Свободный Сокол». «Бандиты в погонах» возбуждают липовые уголовные дела и через своих «решал» требуют отдать 200 миллионов рублей и часть производственного комплекса.

В Липецке разгорелся коррупционный скандал, участниками которого стали высокопоставленные чиновники МВД и прокуратуры, решившие воспользоваться своим должностным положением для личного обогащения. По сведениям из открытых источников, замначальника УМВД по Липецку Александр Мельниченко и прокурор Константин Кожевников выступают посредниками в бизнес-спорах и посредством возбуждения липовых уголовных дел вымогают деньги в пользу той стороны, интересы которой они представляют. Так, жертвой «бандитов в погонах», действующих в интересах энергосбытовой компании ЛЭСК, стал гендиректор Липецкого трубного завода «ЛТК «Свободный Сокол» Игорь Ефремов.

«Подоплека скандала с ЛТК»

«Свободный Сокол» — на сегодняшний день крупнейший поставщик уникальных труб для сектора питьевого водоснабжения и водоотведения. Компания имеет широкую сеть поставки своей продукции, включая страны Европы и Азии. Руководство успешно реализует новые контракты, развивает производство и наращивает прибыль. ЛТК даже включили в госпроект «Промышленный экспорт» для расширения возможностей по выводу продукции на внешние рынки.

Однако так было не всегда. Еще семь лет назад старейший трубный завод Липецка, называвшийся тогда ЛМЗ «Свободный Сокол», обанкротился с огромным долгом в 4 миллиарда рублей. Впоследствии его мощности были проданы инвесторам, создавшим новое юридическое лицо ЛТК «Свободный Сокол». Руководство вновь созданного предприятия, в том числе при участии гендиректора Игоря Ефремова, вставшего на должность в 2012 году, провело реформу управления и взяло уверенный курс на вывод завода из кризиса. Многие СМИ, публикуя заметки о заводе, неоднократно отмечали заслуги именно генерального директора, заслужившего репутацию честного труженика и активного общественника. Благодаря Ефремову в Липецке был создан промышленный кластер станкостроения.

Благополучием завода решили воспользоваться некоторые нечистые на руку кредиторы, ранее имевшие претензии к обанкротившемуся ЛМЗ. Так, энергосбытовая компания ЛЭСК, крупный пакет акций которой принадлежит олигарху и совладельцу НЛМК Владимиру Лисину, актуализировала старый энергоскандал с ЛМЗ и выставила счет ЛТК «Свободный Сокол» за электроэнергию на 68 миллионов рублей. Юристы ЛЭСКа также обвиняли ЛТК в хищениях энергоресурса на сумму 415 млн.рублей.

Спор ЛЭСК и ЛТК длился несколько лет, сопровождался угрозами отключения завода от электричества, невыставлением счетов, судебными тяжбами и вставками «палок в колеса». Дело удалось разрешить в 2018 году. Арбитражный суд Липецкой области 13 декабря вынес решение в пользу ЛЭСК и потребовал для закрытия всех долгов выплатить 78 миллионов рублей. «Свободный Сокол» исполнил решение и перечислил указанную сумму в полном объеме. А за незаконные отключения электроэнергии ФАС РФ оштрафовал ЛЭСК.

«Штраф» силовикам за успех

Однако контрагент не удовлетворился и подключил к делу криминальных посредников из МВД и прокуратуры для «стряхивания» с Игоря Ефремова несколько «компенсации» «за наглость», позволившей руководителю предприятия законно отстоять свои права в суде. Силовики Мельниченко и Кожевникова, находясь в связке с представителями ЛЭСК, в качестве инструмента шантажа возбудили в отношении Игоря Ефремова уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и начали проводить в офисах завода обыски. Позднее к гендиректору пришли «посредники-решалы» и попросили выплатить 200 миллионов рублей и передать им в собственность часть производственных мощностей и ж/д путей. Правда, бандиты не знали, что Ефремов – честный экс-офицер КГБ СССР в отставке. Как известно, бывших «чекистов» не бывает, а выработанные привычки сохраняются на всю жизнь. Гендиректор записал разговор с бандитами, а позднее обратился за защитой в ФСБ.

Авторы Telegram-канала «Опер слил» обнародовали аудиозаписи, на которых отчетливо слышно как два человека, именующие себя «Дмитрий» и «Алекс» объясняют генеральному директору завода «Свободный Сокол» Игорю Ефремову, что он должен собрать и передать им 200 миллионов рублей. 150 — «обиженным» управленцам липецкой энергетической компании ЛЭСК. Еще 50 «наличкой» — силовикам в качестве «благодарности» для прекращения уголовного дела по статье 159 УК РФ и не возбуждения статьи 210 УК РФ. В ходе разговора главу предприятия запугивали наличием связей с олигархом Владимиром Лисиными, который недоволен сложившейся ситуацией, и прокурором Константином Кожевниковым.

Крутое пике для «Свободного Сокола»

Дело с вымогательством 200 миллионов у Ефремова получило широкий резонанс в СМИ. Ряд депутатов и чиновников даже взяли ситуацию под личный контроль и помогают гендиректору решить проблему и придать скандалу большую огласку. Так, председатель комитета по делам семьи, женщин и детей Госдумы РФ Тамара Плетнева по просьбе тружеников ЛТК уже обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой разобраться в ситуации с вымогательством денег. Бизнес-омбудсмен Борис Титов поставил дело на особый контроль. Соответствующие жалобы также направлены в Администрацию президента и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

Несмотря на то, какой интерес к делу проявили представители власти, не известно, как быстро будет оказана помощь «Свободному Соколу». Государственная машина – большая и неповоротливая. Пока рассмотрят письма и заявления, проведут расследования, привлекут виновных – ЛТК может уйти в «крутое пике банкротства». Тысячи жителей Липецка останутся без работы, а Россия без уникального завода, которому в стране аналогов нет. Поэтому необходимо оперативное вмешательство правоохранительных и надзорных органов.

Напомним, СМИ неоднократно писали о теневых делах ЛЭСК. Ранее сообщалось, что руководство энергосбывающей компании передало активы предприятия фирме Zefavel Trading Limited, зарегистрированной в кипрском городе Никосия. По-сути, ЛЭСК Владимира Лисина переправляет полученные средства в оффшор, нарушая установки президента РФ Владимира Путина об аккумулировании прибыли на территории страны, где ведется коммерческая деятельность энергокомпаний. По мнению ряда изданий, ЛЭСК, обремененный долгами, служит для вывода денег за рубеж и будет обанкрочен при первой необходимости. Иски компании к своим контрагентам и громкая пиар-компания в СМИ могут быть способом избежать преследования со стороны правоохранительных органов.