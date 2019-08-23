Генштаб ВС Сирии сообщил об освобождении Хан-Шейхуна

Дамаск, 23 августа. Сирийская армия освободила Хан-Шейхун и ряд населенных пунктов на севере провинции Хама. Об этом говорится в заявлении Генштаба Вооруженных сил САР.

Отмечается, что во время боестолкновений с армией в северной части Хамы и южной части Идлиба боевики террористических организаций понесли большие человеческие и технические потери. Правительственным войскам удалось освободить Хан-Шейхун, который до этого был ключевым форпостом боевиков в Идлибе, и ряд населенных пунктов на севере Хамы.

Как передает агентство SANA, Генштаб ВС Сирии также сообщил, что в освобожденных от террористов районах идут работы по очистке деревень и городов от самодельных взрывных устройств и мин, заложенных боевиками.

Сообщалось, что сирийская армия освободила четыре деревни на севере Хамы. Армия заняла Кафр-Зейту, Аль-Латамину, Латмин и Телль-Фас.

Ранее стало известно, что правительство Сирии объявило об открытии гуманитарного пункта в районе Суран в северной части Хамы. Через него жители страны, желающие покинуть контролируемые террористами районы в провинциях Хама и Идлиб, могут перейти в районы, подконтрольные Дамаску.