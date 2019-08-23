Подхрюкивающая британцам Польша дождется своего четвертого раздела

Пакт Молотова—Риббентропа позволил Гитлеру буквально через неделю вторгнуться в Польшу и начать Вторую мировую войну, а Сталину — аннексировать страны Балтии и тоже захватить часть польских земель, утверждает британский историк Роджер Мурхаус. Интервью с ним Константина Эггерта к 80-летию Договора о ненападении между Германией и СССР опубликовал литовский сайт ru.delfi.

Мурхаус представлен там как светоч современной исторической мысли, автор бестселлера «Дьявольский союз» о пакте Молотова-Риббентропа. Сообщается, что его новая книга «Польша-1939: первые против Гитлера» (Polskа 1939. Pierwsi przeciwko Hitlerowi) уже вышла на польском языке, а в сентябре увидит свет и ее английское издание «First to Fight. Polish War 1939».

Конечно, разница в названиях двух изданий бросается в глаза. Для польского читателя автор утверждает, что поляки были «первыми против Гитлера», а для английского — что они всего лишь были «первыми в бою». Разумеется, известный плакат 1939 года ни на обложке, ни в тексте этих изданий: хоть польского, хоть английского, — фигурировать не будет.

Как можно видеть, на нем раненый солдат в польской военной форме кричит: «Англия! Твое дело!» — изысканно одетому джентльмену с лицом британского премьера Невилла Чемберлена, который демонстративно отворачивается от него и от массы убитых на улице большого города людей.

Плакат этот интересен и важен по нескольким причинам.

Во-первых, это настоящий документ эпохи — ничуть не коммунистическая, а самая что ни на есть национальная польская пропаганда того времени, вопль обманутых и преданных поляков, которых использовал в своих целях официальный Лондон. И куда еще не переместилось из Варшавы «правительство в изгнании», которое уже полностью зависело от не единожды предавших их и до того, и после того английских «хозяев».

Во-вторых, сам британский правящий класс эта ситуация тогда ничуть не волновала, поскольку упомянутый Чемберлен после вторжения Гитлера в Польшу благополучно оставался премьер-министром и еще девять месяцев вел против Германии «странную войну». Он покинул особняк на Даунинг-стрит, 10, только после того, как Вермахт после захвата Польши, в мае 1940 года, ударил не по Советскому Союзу, как ожидалось, а по Франции.

Вот тогда сэр Чемберлен, который так «лоханулся», не только вылетел из большой политики, но и, находясь после этого в собственном поместье фактически под домашним арестом, скоропостижно скончался — якобы «от рака кишечника, который обнаружили у него только в терминальной стадии». На Туманном Альбионе умеют надежно «прятать концы в воду».

Наконец, в-третьих, на этом плакате нет ни малейшего намека на какой-то «русский» или «советский» след — как впрочем и на других польских плакатах того времени тоже. Не потому, что поляки тогда хорошо относились к СССР и его политикам — скорее, наоборот. Просто они же совсем недавно вместе с Гитлером делили Чехословакию (откусив себе Тешинскую область), и на конфликт с Германией (отказ в создании Данцигского коридора и т.д.) пошли только потому, что понадеялись на английские (формально — на англо-французские, но сути дела, по большому счету, это не меняет) гарантии безопасности. И вместо того, чтобы вместе с недавним другом Гитлером готовиться к совместному походу на Восток, оказались раздавлены и уничтожены…

Эту внезапную для них перемену исторической роли надо было еще осмыслить применительно к новым реалиям. А тогда польское правительство — опять же, ничуть не коммунистическое и не просоветское! — даже отдало приказ своим войскам не оказывать сопротивления Красной Армии, 17 сентября пересекшей советско-польскую границу…

Но все это было 80 лет назад, а сегодня, применительно к подлости, усилий переписать те позорные для Англии страницы истории сделано превеликое множество. И Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписанный 23 августа 1939 года, трактуется историками типа Мурхауса и Ко как «дьявольский союз». И подписан он был якобы двумя «тоталитарными империями зла»: гитлеровским Третьим рейхом и сталинским СССР. Как будто аналогичные договоры с Гитлером тогда не были подписаны ни Соединенным Королевством, ни французской Третьей республикой, ни Второй Речью Посполитой.

Попытки же российской стороны, как правопродолжательницы Советского Союза, восстановить историческую правду трактуются этими «историками» как «откровенная попытка взять под контроль Кремля исторический нарратив, касающийся начала Второй мировой войны»…

При этом полякам, словно кость, бросают словесное признание их «первыми врагами Гитлера» (для англоязычных читателей, сами понимаете, подобное необязательно) и толкают их к пересмотру итогов Второй мировой войны — мол, СССР захватил часть польских земель! Это тех самых, которые были захвачены Пилсудским и Ко при поддержке Антанты по итогам польско-советской войны 1920 года и проходили намного восточнее знаменитой «линии Керзона»?..

И публикуется это в той самой Литве, которая по итогам Второй мировой получила не только Вильнюсский край от Польши, но и Мемельскую область от Германии.

Посмотрите еще раз на лицо Чемберлена с польского плаката 80-летней давности. И вспомните знаменитые слова одного из предшественников этого политика, «отца Крымской войны» Генри Палмерстона, дважды (с перерывом) премьер-министра Британской империи в 1855—1865 гг.:

«У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им».

Их интересы вечны и неизменны — это мировое господство. Их методы — разделять и властвовать. Цель оправдывает средства. И ложь, которую «хайли-лайкли» источают «британские историки», — всего лишь одно из средств их политики.

Что ж, пока Польша, республики Прибалтики, Украина «вновь обманываться рады». Но продлится это до нового 1939 года, когда наследники Палмерстона и Чемберлена, следуя своим интересам, отвернутся от них. И тогда «подхрюкивающая» Польша допрыгается до своего четвертого раздела.