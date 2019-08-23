Политолог объяснил заявления о «детской болезни» президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает следовать по пути своего предшественника Петра Порошенко и противоречить своим предвыборным обещаниям. Об этом в эфире YouTube-канала PolitWera заявил бывший руководитель МИД Украины Леонид Кожара.

Директор института политических исследований, политолог Сергей Марков во многом согласен с мнением Кожары. По словам Маркова, бывший глава МИД таким образом хочет напомнить о себе и предложить свою кандидатуру на какую-либо должность в администрации президента Украины.

Как уточнил украинский дипломат, Зеленский продолжает политику пятого главы государства Порошенко по двум причинам. Во-первых, указал он, может быть, Зеленский боится лично брать на себя инициативу. По мнению Кожары, второй причиной является отсутствие в команде президента «компетентных людей».

«Поэтому сегодня Зеленский идет след в след за Порошенко — это почти аналогичные заявления, которые сильно отличаются от предвыборной кампании самого Зеленского, когда, вы помните, он так колоритно [выступал], с таким поговорками, что «готов встречаться хоть с чертом лысым», — напомнил экс-глава МИД Украины.

Кожара выступил с критикой в адрес «Зе-команды», которая представила себя всезнающей, назвав это с «детской болезнью Зе». По его словам, это «всезнайство» может сыграть с штабом Зеленского злую шутку.

«Мы видим, как легко эта компания относится к конституции Украины, к регламенту Рады, который они сейчас обязаны будут выполнять, потому что [иначе] они превратят парламент в «Квартал 95», — сказал он, добавив, что тогда все украинцы будут над ними смеяться, как в свое время над их шутками и скетчами.

Марков отмечает, что Кожара очень опытный, рациональный и компетентный человек. Если бы Зеленский взял его своим советником, это позитивно бы отразилось на политике Украины.

«Это было бы результатом некого развития. Кожара бы занимал те же позиции, что при экс-президенте Украины Викторе Януковиче. Он был бы ничтожен на политическом рынке. Зеленский идет по пути Порошенко не потому, что он дурачок. Это связано с тем, что Зеленский боится, что американцы заблокируют его реальный приход к власти. Зеленский хочет дальше демонстрировать, что он сам назначил всех министров в правительстве Украины. Порошенко ведь тоже очень хотел пойти на мир. Бывший украинский лидер очень хотел мира на Донбассе, с Россией. Это был его план. Однако реальная диктатура на Украине, а именно спецслужбы США, Великобритании, Канады и Польши не дали Порошенко пойти на мир. Они разгадали его хитрый план и обложили Порошенко со всех сторон военными преступниками. Поэтому повторить судьбу Порошенко Зеленский боится. Поэтому Зеленский не столько идет по пути Порошенко, сколько показывает себя в роли Порошенко», — заявил Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.

У Владимира Зеленского действительно отсутствуют компетентные люди в команде, подчеркивает политолог.

«Зеленский не может брать людей Януковича, т. к. боится. Люди, которые работали с Порошенко, также являются ограниченно компетентными», — сказал собеседник ФАН.

Ранее украинский депутат Рады Вадим Рабинович заявил об «ужасающем уровне некомпетентности» команды нового президента Украины Зеленского. Он напомнил простую ситуацию со столицей Канады, которую в штабе главы государства перепутали с Торонто.